Футбол

Газета.RuГазета.RuГоловин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком французской команды в ноябре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Во время голосования за лучшего игрока свои голоса за Головина отдали 68,5% фанатов.
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Головин признан лучшим игроком «Монако» в ноябре

Спорт-Экспресс08:43

Болельщики признали Головина лучшим игроком «Монако» в ноябре

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Головин — лучший игрок «Монако» в ноябре по версии болельщиков

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Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»

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Головин – лучший игрок «Монако» в ноябре

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Головин признан лучшим игроком месяца в «Монако»

Sportbox.RU09:15

Головин - лучший игрок «Монако» в ноябре

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