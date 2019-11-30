Футбол
Газета.RuГоловин стал лучшим игроком «Монако» в ноябре
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин стал лучшим игроком французской команды в ноябре по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба. Во время голосования за лучшего игрока свои голоса за Головина отдали 68,5% фанатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Технологии
Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков
О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина очень сильно скользила
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в Лондоне.
Авто
Tesla из Германии проехала 1 миллион километров за 5 лет
Шоу-бизнес
Дочь Дмитрия Маликова поймала букет невесты
19-летняя дочь артиста Дмитрия Маликова Стефания поймала букет невесты.
Происшествия
Назван ущерб от взрыва банка в Киеве
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Гаджеты
Новый смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Смартфон Huawei P40 Pro будет оснащён восемью камерами.
Происшествия
Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов
Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Политика
Захарова сказала, за что преследуют российские СМИ в Прибалтике
Российские СМИ подвергаются гонениям в странах Прибалтики за публикацию исторических фактов о деятельности прибалтийских карателей в годы Великой Отечественной войны.
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Общество
Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP
Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
Футбол
Сборная России сыграет товарищеский матч с Польшей в июне 2020 года
«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта Польша — Украина, 2 июня Польша — Россия», — написал Савицки в своём «твиттере».
Общество
Аномальные губы стали трендом у российских женщин
Игры
Стала известна дата выхода Red Dead Redemption 2 в Steam
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев опубликовал видео с крохотной дочкой
Девочку, как и сына Никиту, певцу родила суррогатная мать. Так что воспитывает детей Лазарев в одиночку.
Культура
Байрак начала снимать второй сезон сериала «Ничто не случается дважды»
Режиссер Оксана Байрак приступила к съемкам второго сезона саги.
Шоу-бизнес
Киркоров показал личный вагон, в котором гастролирует по стране
Певец Филипп Киркоров показал комфортабельный вагон, в котором ездит на гастроли по стране.
Культура
Андрей Данилко со слезами покинул студию украинского телешоу
Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко со слезами покинул студию украинской версии шоу «X-фактор».
Происшествия
В Ленобласти в вагоне электрички появились стенды о терактах в России
Как сообщают издание 47news и «Пятый канал», каждый стенд был посвящен отдельному теракту — взрывам домов в 1999 году, «Норд-Осту», захвату заложников в школе в Беслане и взрывам в Волгограде и Санкт-Петербурге.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» в матче Лиги Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью на своём поле в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».