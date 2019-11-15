Сбор прошел так, как и планировали. Все было подготовлено, и поле, и погода была хорошая. Головин и в Сочи вышел, попробовал, и сегодня. Но у него есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть.

Полузащитник российской национальной команды Александр Головин начал тренировку в общей группе. Ранее хавбек занимался по индивидуальной программе. Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск.

Головин тренируется в общей группе накануне матча с Бельгией

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