Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.

Полузащитник российской футбольной сборной Александр Головин, который пропустил матч с Бельгией, готовится к игре отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино. Как сообщает «Спoрт-экcпресс», футболист вышел первым на тренировку и занимается в общей группе игроков.

Головин тренируется в общей группе перед игрой с Сан-Марино

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