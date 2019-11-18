Футбол
ProstoProSportГоловин тренируется в общей группе перед игрой с Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Полузащитник российской футбольной сборной Александр Головин, который пропустил матч с Бельгией, готовится к игре отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино. Как сообщает «Спoрт-экcпресс», футболист вышел первым на тренировку и занимается в общей группе игроков.
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Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.
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Головин тренировался перед Сан-Марино в общей группе, Жирков работал индивидуально
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