Футбол

ProstoProSportProstoProSportГоловин тренируется в общей группе перед игрой с Сан-Марино

Сан-Марино — Россия
сегодня
в 14:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Полузащитник российской футбольной сборной Александр Головин, который пропустил матч с Бельгией, готовится к игре отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино. Как сообщает «Спoрт-экcпресс», футболист вышел первым на тренировку и занимается в общей группе игроков.
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Станислав Черчесов
Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.
— Станислав Черчесов, футболистНевские Новости вчера в 12:04

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