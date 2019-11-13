Футбол
Soccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной
Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
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Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Политика
Ветеран ФСБ рассказал о «чудо-таблетках» СССР для космонавтов
Бывший руководитель отдела военной контрразведки Центра подготовки космонавтов, ветеран ФСБ Николай Рыбкин рассказал правду о якобы существовавших в СССР особых таблетках для космонавтов, сообщает РИА Новости.
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство хотят увеличить в пять раз
Должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию, а санкция за оскорбления составит до пяти тысяч рублей (10-25 тысяч для должностных лиц).
Общество
Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.
Хоккей
«Автомобилист» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
Политика
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
На прошлой неделе открылись продажи билетов на пассажирские поезда в Крым, которые начнут курсировать в конце декабря.
Армия и оружие
Украинские нацисты подбили автомобиль офицера ВСУ
В Управлении Народной милиции (УНМ) ДНР прокомментировали преступление нацистов из украинского «Правого сектора» (запрещен в РФ и ДНР).
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Экономика
Президентские «слуги народа» воплотили мечту Зеленского: законопроект о рынке земли принят
Верховная Рада Украина приняла закон об открытии рынка земли. Принимали сплошные «Слуги народа».
Происшествия
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
Ольга Алисова, насмерть сбившая в 2017 году шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, вышла на свободу.
Общество
Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»
В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Кино
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.
Игры
Bethesda открыла студию Roundhouse — в нее вошли разработчики оригинальной Prey
Bethesda объявила о создании новой студии Roundhouse: в нее перешли все сотрудники студии Human Head Studios, которую разработчикам пришлось закрыть.
Экономика
Госдума одобрила поправки в бюджет в первом чтении
Депутаты приняли проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в первом чтении, сообщает пресс-служба Госдумы в среду, 13 ноября.
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
Происшествия
В Крыму пропала пятилетняя девочка
Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения пятилетней девочки из дома в селе на севере Крыма, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым и Севастополю.
Футбол
Мората: перестал верить в себя в «Челси»
Нападающий сборной Испании и мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал, почему покинул лондонский «Челси».
Экономика
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Происшествия
В Псковской области проверят видео о обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начали проверку начали проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Алексей Вересов, обвиняемый по делу об экстремизме и угрозах судье Мосгорсуда, заключен под стражу сроком на два месяца.
Происшествия
Задержан глава ростовского ГУФСИН
В Ростовской области был задержан глава местного управления Федеральной службы исполнения наказаний Муслим Даххаев, а также все его заместители.
Авто
Kia показал изображения серийной Kia Optima
Компания KIA показала первые официальные снимки серийного седана KIA Optima/K5 новой генерации.