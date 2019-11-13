Футбол

Soccer.ruSoccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной

Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
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Головин вернулся в общую группу сборной России, Кудряшов покинул тренировку из-за недомогания

Матч ТВ03:46

Головин вернулся в общую группу сборной России, Кудряшов покинул тренировку из-за недомогания

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Головин начал тренировку сборной России в общей группе, у Кудряшова небольшое недомогание

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