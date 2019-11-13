Футбол
Soccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной
Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
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Политика
Фракция «Слуга народа» заблокировала трибуну Рады
Фракция президента Украины Владимира Зеленского заблокировала трибуну Верховной рады Украины с тем, чтобы не допустить срыва своими оппонентами рассмотрения законопроекта, который снимет запрет на продажу земли.
Экономика
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Армия и оружие
Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на обстрелы
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал интернет-мемом
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» вышел из сухого дока после модернизации
На текущий момент корабль вышел из сухого дока и готовится к тестированию главной энергоустановки.
Кино
HBO может представить продолжение сериала «Друзья»
Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Хоккей
Канадский хоккеист сравнил жизнь в Магнитогорске с тюрьмой
Экономика
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Севастополь и Москву свяжет прямой поезд, который планируют запустить весной 2020 года.
Общество
Губернатор Венето заявил об апокалиптическом наводнении в Венеции
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайа заявил, что Венеция столкнулась «с тотальным и апокалиптическим наводнением».
Общество
На Сибирь и Урал надвигаются аномальные холода
На Урал и Сибирь надвигается арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
Авто
Kia показал новые изображения серийной Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Игры
Новая консоль Sony PlayStation получит игровые картриджи
В прошлом Sony использовала картриджи для портативной консоли PlayStation Vita.
Общество
Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Наука
Наркоманов научились выявлять по отпечатку пальца
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Политика
В Крым прибыла делегация иностранных журналистов
Крупная делегация иностранных журналистов прибыла в Крым с ознакомительным визитом, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Политика
Израиль передал задержанного россиянина США
Власти Израиля начали экстрадицию россиянина Алексея Буркова, задержанного в Израиле в конце декабря 2015 года по запросу США и подозреваемого в совершении преступлений в области компьютерной безопасности.
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Общество
Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом
Сотрудницу Госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом.
Происшествия
Жительница Челябинской области покончила с собой после побега детей
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Общество
В Госдуме предложили «Аэрофлоту» изменить правила перевозки животных
«Направил депутатский запрос Савельеву с просьбой вернуть аннулированные мили хозяину толстого кота и пересмотреть правила перевозки животных на рейсах компании в сторону их большей гибкости», — сказал депутат.
Культура
Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года
Редакция издания People решила назвать Джона Ледженда, исполнителя из США, наиболее сексуальным мужчиной на планете.