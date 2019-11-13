Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.

Кино Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.

Футбол Мостовой сравнил Тедеско с Моуринью По словам Мостового, своими постоянным прыжками на бровке Тедеско напоминает ему Моуринью в первые годы.

Общество Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.

Экономика Граждан России больше всего тревожат цены на еду и экономика Граждан России, несмотря на достигшую в третьем квартале 2019 года максимума впервые за последние четыре года уверенность потребителей, по-прежнему обеспокоены ростом цен на продукты питания, а также проблемами в экономике.

Культура People назвал самого сексуального мужчину Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.

Происшествия В Тюмени от менингита умер курсант В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова скончался от менингоккового менингита.

Общество Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей «Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.

Общество Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей «Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).

Общество На Россию надвигаются аномальные холода Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.

Общество Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена.

Политика Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.

Общество Путин одобрил внедрение в России нового налога Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.

Культура Уилл Смит снял свою версию «Матрицы» В феврале этого года Смит рассказал, что он предпочёл сняться в вестерне «Дикий, дикий Запад» вместо «Матрицы», поскольку хотел на время отойти от жанра научной фантастики.

Общество Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук» Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.

Армия и оружие Украина испытала американские катера-«пенсионеры» в Черном море Украина провела испытания американских катеров проекта Island, которые были подарены США. Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Хоккей Канадский хоккеист сравнил жизнь в России со сроком в тюрьме Бывший вратарь магнитогорского «Металлурга» канадец Джейми Маклеллан в подкасте 6 Degrees with Mike McKenna вспомнил о жизни в России.

Общество Жертвами наводнения в Венеции стали два человека В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.

Общество Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Экономика «Ростелеком» одобрил консолидацию 100% Tele2 Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% «T2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия). Доля «Ростелекома» достигнет 100%.