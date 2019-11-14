Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.

Здоровье Минздрав предложил запретить в России хлеб без йода Министерство здравоохранения предлагает запретить в России производство хлебобулочных изделий без добавления йодированной соли, документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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