Футбол

Soccer.ruSoccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной

Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
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Футболист сборной России Головин тренируется по индивидуальной программе

ТАСС Спортвчера в 03:37

Головин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Soccer.ruвчера в 04:16

Головин не тренируется в общей группе сборной России на сборе в Сочи

РИА Новостивчера в 03:32

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Все игроки сборной России, кроме Головина, тренируются в общей группе

Чемпионатвчера в 03:43

Головин тренируется по индивидуальной программе, Кудряшов вернулся в общую группу

Sports.ruвчера в 04:02
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