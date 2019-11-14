Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.

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Политика Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

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Политика Асад назвал свою версию смерти основателя «Белых касок» Ранее о смерти основателя гуманитарной организации MaydayRescue, которая является основным спонсором организации «Белые каски», Джеймса Ле Мезюрье в Стамбуле сообщило агентство Reuters.

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