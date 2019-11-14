Футбол
Soccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной
Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
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Головин снова работает индивидуально на тренировке сборной России, Кудряшов вернулся в общую группу
Sport24.ru14 ноября в 03:58
Головин тренируется по индивидуальной программе, Кудряшов вернулся в общую группу
Sports.ru14 ноября в 04:02
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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