Футбол

Soccer.ruSoccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной

Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
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Головин снова работает индивидуально на тренировке сборной России, Кудряшов вернулся в общую группу

Sport24.ru14 ноября в 03:58

Футболист сборной России Головин тренируется по индивидуальной программе

ТАСС Спорт14 ноября в 03:37

Головин тренируется по индивидуальной программе, Кудряшов вернулся в общую группу

Sports.ru14 ноября в 04:02

Головин занимается по индивидуальной прорамме в сборной России

Sport.ru14 ноября в 04:00

Головин снова тренируется по индивидуальной программе на сборе в Сочи

RT на русском14 ноября в 03:49

Все игроки сборной России, кроме Головина, тренируются в общей группе

Чемпионат14 ноября в 03:43

Головин не тренируется в общей группе сборной России на сборе в Сочи

РИА Новости14 ноября в 03:32
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