Футбол
Soccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной
Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
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Головин тренируется по индивидуальной программе, Кудряшов вернулся в общую группу
Sports.ruвчера в 04:02
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