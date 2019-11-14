Футбол

Soccer.ruSoccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной

Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Головин тренируется в общей группе

Спорт-Экспресс04:10

Футболист сборной России Головин тренируется по индивидуальной программе

ТАСС Спортвчера в 03:37

Головин не тренируется в общей группе сборной России на сборе в Сочи

РИА Новостивчера в 03:32

Головин тренируется по индивидуальной программе, Кудряшов вернулся в общую группу

Sports.ruвчера в 04:02

Головин снова работает индивидуально на тренировке сборной России, Кудряшов вернулся в общую группу

Sport24.ruвчера в 03:58

Все игроки сборной России, кроме Головина, тренируются в общей группе

Чемпионатвчера в 03:43

Головин продолжает тренироваться по индивидуальной программе

Soccer.ruвчера в 04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Общество

Авиакомпания Qantas побила рекорд по длительности беспосадочного рейса

РИА Новости 04:22
Армия и оружие

Для ВМФ России создаются вооруженные ледоколы

Головной корабль для Арктики проекта 23550 «Иван Папанин» объединяет в себе возможности буксира, патрульного корабля и ледокола.
ТК Звезда вчера в 05:23
Армия и оружие

ВВС ВСУ получили очередной «модернизированный» истребитель МиГ-29

Военное обозрение 05:43
Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.
REGNUM вчера в 07:51
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
Футбол

Дюков: Вилкова отстранили, он не будет судить следующие туры ЧР

Арбитр Михаил Вилков отстранен от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не будет судить в ближайших турах, заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
РИА Новости 06:45
Происшествия

Вокалистка рок-группы «Маневры» Нади найдена мертвой в Москве

Российская газета 06:05
Политика

Джонсон не увидел свидетельств вмешательства РФ в британскую политику

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил в пятницу уверенность в отсутствии свидетельств того, что Россия действительно вмешивалась в британскую политику.
Интерфакс 05:18
Общество

Дмитрий Муратов стал главным редактором «Новой газеты»

Главным редактором «Новой газеты» избран Дмитрий Муратов. За его кандидатуру на выборах проголосовали 51,7% сотрудников издания.
BFM.ru 06:49
Общество

Упавшая на колени перед Медведевым сделала заявление

Рамблер 06:28
Гаджеты

Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8

Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.
UfaTime.ru вчера в 10:49
Кино

Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»

Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

СК подтвердил дело против эксперта по кировскому «пьяному» мальчику

Следственный комитет подтвердил, что в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашёл алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего мальчика, возбуждено уголовное дело.
RT на русском 06:37
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани

Газета.Ru 04:11
Общество

Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Общество

Винокур вступился за разоблачившего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, юморист Владимир Винокур в беседе с НСН вступился за своего молодого коллегу.
Национальная служба новостей 03:19
Происшествия

Дело возбудили по нарушениям в доме престарелых в Челябинске

Известия 05:37
Происшествия

Гендиректор ЧОПа задержан после стрельбы в колледже в Благовещенске

Известия вчера в 07:55
Происшествия

Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Общество

США заплатили России почти $4 млрд за полеты астронавтов к МКС

Ведомости 06:31
Футбол

Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы

Форвард туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик в ворота сборной Литвы в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Газета.Ru вчера в 18:44
Футбол

Головин не сыграет со сборной Бельгии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что хавбек национальной команды Александр Головин не будет выступать в матче девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
Газета.Ru 06:28
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Наука

Ученые раскрыли секрет рекордно долгой жизни

У людей в возрасте 110 лет и выше наблюдается избыток специфических иммунных клеток, выяснила японская научная группа из Центра интегративной медицины в институте RIKEN и Университета Кэйо.
РИА Новости вчера в 11:43
Энергетика

Польша отказалась продлевать контракт с «Газпромом»

Польская государственная энергетическая компания PGNiG передала «Газпрому» уведомление о желании прекратить закупки российского газа по окончании действующего контракта в 2022 г.: продлевать его Польша не намерена.
Ведомости 05:59
Экономика

Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.
Газета.Ru 03:53
Общество

В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

Российские парламентарии Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов.
RT на русском 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное