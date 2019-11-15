Футбол
Soccer.ruГоловин тренируется в общей группе сборной
Полузащитник сборной России Александр Головин тренируется в общей группе национальной команды. В то же время защитник Федор Кудряшов покинул тренировку сборной из-за недомогания и занимается по индивидуальной программе.
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Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем с бельгийцами
ТАСС Спортвчера в 04:09
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