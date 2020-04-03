Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГоловин вернулся из Монако в Россию

Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".
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с чего всё началось

Головин вернулся из Монако и находится на карантине в Калтане

Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.
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Головин проходит карантин в Кемеровской области

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Чемпионат08:15

Головин вернулся из Монако в Россию и находится на карантине

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Тренер сообщил о карантине футболиста «Монако» Головина под Кемерово

РБК08:53

Головин вернулся из Монако в Россию

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Sports.ru08:35

Головин уже около недели на карантине. «Монако» отпустил полузащитника в Россию

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Американская корпорация Microsoft обновит ОС Windows 10, чтобы снизить нагрузку на процессор, пишет портал MyDrivers.
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Кипр стал первой страной, через которые проходят значительные ресурсы из России, с которой будут пересматриваться соглашения во избежание двойного обложения налогами.
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Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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