Коронавирус
Газета.RuГоловин вернулся из Монако в Россию
Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".
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с чего всё началось
Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.Чемпионат08:15
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
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В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Общество
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В Москве запущена система социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, выбравших лечение на дому, передает "Интерфакс".
Общество
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В Москве оштрафовали на четыре тысячи рублей троих пациентов с коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции.
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Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
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Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
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Кипр стал первой страной, через которые проходят значительные ресурсы из России, с которой будут пересматриваться соглашения во избежание двойного обложения налогами.