Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Первый тренер полузащитника "Монако" Александра Головина Александр Плясунов рассказал о том, что футболист вернулся из Монако в Россию, сообщает "Чемпионат.com".

Головин вернулся из Монако в Россию

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