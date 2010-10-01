Александр Плясунов, первый тренер полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал, где находится футболист во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

с чего всё началось

Головин вернулся из Монако в Россию и находится на карантине

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