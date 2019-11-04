Футбол

Sport24.ruSport24.ruГоловин входит в сферу интересов «ПСЖ»

Действующие чемпионы Франции наблюдают за 23-летним футболистом сборной России, однако на данный момент Головин не является первым номером в списке потенциальных приобретений «ПСЖ». Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в июле 2018 года за 30 млн евро.
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с чего всё началось

Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

Как стало известно Sport24, российский полузащитник «Монако» Александр Головин входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».
Sport24.ru06:27

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Головин входит в сферу интересов «ПСЖ»

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Источник: Головин вошёл в сферу интересов ПСЖ

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