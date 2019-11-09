Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruГоловин включен в сборную тура чемпионата Франции

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Лиги 1. Команда была составлена ведущим французским спортивным изданием L’Equipe. В прошедшем туре "монегаски" обыграли на своем поле "Дижон" со счетом 1:0.
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Головин наконец-то находит себя в «Монако»: получил привычную позицию, прибавил почти по всем показателям. Остается только одна проблема

Матч ТВ06:23

Головин вошел в сборную тура Лиги 1

Газета.Ru05:23

Головин вошел в сборную тура по версии L’Equipe

Спорт-Экспресс00:55

Головин попал в сборную тура чемпионата Франции

Soccer.ru02:01

Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L’Equipe

Чемпионат02:04

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Sport24.ru01:24

Головин вошел в сборную тура во Франции

Sportbox.RU01:22
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