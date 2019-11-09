Футбол
Bookmaker-ratings.ruГоловин включен в сборную тура чемпионата Франции
Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в символическую сборную лучших игроков 12-го тура Лиги 1. Команда была составлена ведущим французским спортивным изданием L’Equipe. В прошедшем туре "монегаски" обыграли на своем поле "Дижон" со счетом 1:0.
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Неизвестные застрелили мирового судью в Коми
Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Республике Коми возбудило уголовное дело после смерти мирового судьи Жешартского судебного участка региона.
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Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.
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В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Ранее FT опубликовало материал, в котором говорилось, что за шесть лет родственники сирийского главы купили в Москве порядка 20 квартир на сумму $40 млн.
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Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после отравления сотрудников ООО "Лента", сообщается на сайте СК РФ.
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Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что по итогам проверок АЗС в стране был обнаружен недолив топлива в 20% случаев.
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Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
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На территории Красноярского края, рядом с городом Шарыпово в Березовском карьере обнаружены останки трех новых видов мелких млекопитающих, обитавших в этом регионе в период мезозойской эры.
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Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь
В 2020 году стоимость услуг сотовых операторов может повыситься минимум на 10 процентов.
Политика
Дата саммита в «нормандском формате» пока не определена — Песков
Дата проведения саммита в «нормандском формате» по-прежнему не определена, заявил 11 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Выпавшая из окна с детьми москвичка оставила предсмертную записку
В московской квартире, из окна которой утром 11 ноября выпала женщина с двумя детьми, нашли предсмертную записку.
Музыка
Шнуров не исключил появление новой группы «Ленинград-2»
Футбол
«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1
«Арсенал» проиграл «Зениту» со счетом 0:1 Матч состоялся в Туле на стадионе «Арсенал».
Экономика
В Госдуме рассказали о планах увеличить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум пенсионера в России планируют увеличить на 232 рубля, соответствующие поправки в бюджет ПФР на текущий год будут рассмотрены Госдумой в первом чтении на этой неделе, сообщил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Башар Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию.
Происшествия
Кремль прокомментировал убийство студентки в Петербурге
В ходе общения с журналистами, Песков ответил на вопрос о наказании руководства СПбГУ и полиции, своевременно не отреагировавших на жалобы в адрес доцента вуза, который обвиняется в убийстве студентки, передают РИА "Новости".
Экономика
Saudi Aramco представила проспект эмиссии к IPO
Крупнейшая нефтяная компания Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии.
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
Шоу-бизнес
Жены Михаила Задорнова подружились после смерти юмориста
Поклонники и журналисты знали, что какое-то время артист жил на две семьи. Причем, Михаил Николаевич рассказывал об этом сам.
Технологии
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Наука
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Искусственный рог носорога создали ученые для борьбы с браконьерством и незаконной торговлей, сообщается в докладе, опубликованном 8 ноября в журнале Nature.
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Общество
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
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Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Авто
В России автомобили дорожают при падении спроса
Стоимость новых авто на российском рынке растет на фоне падения спроса. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
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Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.