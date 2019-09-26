Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции
Авторитетное французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции. Впервые в сезоне в нее попал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который отметился голом и голевой передачей в дерби против "Ниццы" (3:1).
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Гол Александра Головина вошел в пятерку лучших по итогам 7-го тура в Лиге 1
ProstoProSportвчера в 23:10
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Исследователи из Университета Осаки разработали катализатор, который позволяет производить газообразный дейтерий — D2 — и протодейтерий — HD — из недорогого исходного сырья в присутствии тяжелой воды.
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Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»).
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Миниатюрны смартфон Palm выходит на рынок России. Компания TCL Communication объявила о том, что продажи стартуют 5 октября.
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Моряков горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали
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Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
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