Авторитетное французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции. Впервые в сезоне в нее попал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который отметился двумя голами и голевой передачей в дерби против "Ниццы" (3:1).

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