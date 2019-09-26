Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГоловин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

Авторитетное французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции. Впервые в сезоне в нее попал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который отметился двумя голами и голевой передачей в дерби против "Ниццы" (3:1).
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Головин – лучший игрок тура Лиги 1 по версии L’Equipe

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Футболист «Монако» Головин вошел в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

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