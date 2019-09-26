Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции
Авторитетное французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции. Впервые в сезоне в нее попал российский полузащитник "Монако" Александр Головин, который отметился двумя голами и голевой передачей в дерби против "Ниццы" (3:1).
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Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после слов Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев возмутился заявлениями президента Украины Владимира Зеленского и призвал ввести санкции против Киева.
Rambler News Service 01:22
Политика
Глава МИД КНР отметил высокий уровень отношений Москвы и Пекина
Глава китайского МИД Ван И в своей статье, которая опубликована в «Российской газете», отметил, что «традиционная дружба между Китаем и Россией прошла проверку временем, созрела и, обновившись, становится всё более крепкой».
RT на русском 00:57
Общество
Новосибирским школам запретили «звонки для учителя»
Ведомство отмечает, что в девяти случаях в школьных правилах внутреннего распорядка обучающихся содержалось положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
РИА Новости вчера в 23:57
Происшествия
Суд арестовал генерал-майора МВД Мельникова
Басманный суд Москвы арестовал первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУООП) МВД России генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в попытке мошенничества.
ТАСС вчера в 11:26
Финансы
Минфин решил избавить российские банки от валютных активов
Российский Минфин согласился на отрицательные ставки по валютным вкладам в банках, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:49
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Происшествия
Четыре человека госпитализированы после ЧП с самолетом в Барнауле
Газета.Ru вчера в 12:41
Политика
Лавров напомнил об идее Сталина о штаб-квартире ООН в Сочи
Российский Сочи точно бы справился без каких-либо шероховатостей с размещением в городе штаб-квартиры ООН — после Олимпиады и всех других состоявшихся там впоследствии мероприятий.
Евразия Daily вчера в 18:19
Политика
Пашинян назвал Россию ключевым стратегическим партнёром Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления на Генассамблее ООН назвал Россию ключевым стратегическим партнёром и союзником.
RT на русском 00:14
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК вчера в 02:44
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru 24 сентября в 13:48
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека
Вести.Ru вчера в 22:51
Происшествия
В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка
В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Экономика
Богатейшие люди мира копят наличность перед кризисом
Запасы наличных денег увеличивают 42% семейных офисов, управляющих активами богатейших людей.
REGNUM вчера в 05:01
Политика
Минюст США планирует начать расследование против Facebook
Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 20:26
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Политика
Белый дом надеется задержать часть из военной помощи Киеву
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.
РИА Новости вчера в 22:35
Транспорт
Правительство РФ раскритиковало Забайкалье за медленный ремонт дорог
Чита.Ру вчера в 20:45
Экономика
Опубликован проект бюджета России до 2022 года
Опубликован проект федерального бюджета России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Lenta.ru вчера в 16:21
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол
Определились все пары 1/8 финала Кубка России
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33
Политика
Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине
24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Политика
МИД ФРГ назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы»
МИД ФРГ назвал происходящее на Украине «агрессией в центре Европы».
ФАН 01:13
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Федор Добронравов рассказал, как идут съемки седьмого сезона комедийного сериала "Сваты", в котором он исполняет одну из главных ролей, сообщают "Известия".
РИА Новости вчера в 07:46
Общество
Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами
25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости вчера в 11:32
Футбол
Пуйоль отказался от должности спортивного директора «Барселоны»
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль отказался от должности спортивного директора каталонского клуба, публично заявив об этом в твиттере.
Sport24.ru вчера в 15:30
Происшествия
Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову
Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК вчера в 07:44
Технологии
Найден новый способ взломать аккаунт в Instagram
Специалисты фирмы Naked Security, занимающейся кибербезопасностью, обнаружили новый способ мошенничества в Instagram.
Lenta.ru 01:10