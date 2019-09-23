«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. В список из 19 игроков попал и российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне Головин провел пять матчей в лиге 1, в которых результативными действиями не отличился.

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

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