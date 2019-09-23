Футбол
Матч ТВГоловин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»
«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. В список из 19 игроков попал и российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне Головин провел пять матчей в лиге 1, в которых результативными действиями не отличился.
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Происшествия
После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских
Газета.Ru вчера в 10:50
Происшествия
В Екатеринбурге потушен пожар на Уральском дизель-моторном заводе
REGNUM вчера в 22:39
Футбол
Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Политика
Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе
В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru вчера в 09:48
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Шоу-бизнес
Числов готовился к смерти: актёр был заражён ВИЧ
Рамблер вчера в 16:14
Происшествия
Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Шоу-бизнес
Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке
Известный доктор рассказал, что в молодости всегда думал, что продолжительность жизни ракового больного зависит от количества метастазов и локализации опухоли.
iReactor вчера в 19:53
Хоккей
Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»
Sport24.ru вчера в 21:57
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Политика
Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с РФ
Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую допустил президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы.
Газета.Ru 00:05
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU вчера в 12:13
Космос
На Марсе могут быть гигантские запасы воды
Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.
Утро.ru вчера в 21:06
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Технологии
Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России
В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги
News.ru вчера в 13:57
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV вчера в 02:08
Происшествия
В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
РБК 22 сентября в 10:57
Политика
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Авто
Показали новую версию российского родстера «Крым»
Как сообщает портал wroom.ru, спустя три года разработчики показали вторую версию «Крыма», построенную уже с учётом выявленных недостатков первого прототипа.
Тарантас Ньюс вчера в 03:51
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Футбол
«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Челси»
В центральном матче шестого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси".
Газета.Ru вчера в 04:54
Экономика
Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Авто
Skoda отзывает в России автомобили Octavia и Yeti
Отзывными стали модели, реализованные на российском рынке в период с 2014 по 2015 год.
Tvoe-avto.com вчера в 10:00
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru вчера в 08:20