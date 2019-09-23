Футбол

Матч ТВМатч ТВГоловин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. В список из 19 игроков попал и российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне Головин провел пять матчей в лиге 1, в которых результативными действиями не отличился.
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«Монако» – «Ницца»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

ODDS.ruвчера в 19:55

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Матч ТВвчера в 22:56

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Ниццей»

Sport24.ruвчера в 22:33

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Чемпионатвчера в 22:47

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Sportbox.RUвчера в 22:56

Головин в заявке «Монако» на матч «Ниццей»

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

«Монако» — «Ницца»: дерби южной Франции

Все про Спорт рувчера в 07:48
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Происшествия

После изнасилования волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских

Газета.Ru вчера в 10:50
Происшествия

В Екатеринбурге потушен пожар на Уральском дизель-моторном заводе

REGNUM вчера в 22:39
Футбол

Месси признан лучшим футболистом года по версии ФИФА

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ТАСС вчера в 15:59
Политика

Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе

В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru вчера в 09:48
Транспорт

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Числов готовился к смерти: актёр был заражён ВИЧ

Рамблер вчера в 16:14
Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании

"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
Шоу-бизнес

Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке

Известный доктор рассказал, что в молодости всегда думал, что продолжительность жизни ракового больного зависит от количества метастазов и локализации опухоли.
iReactor вчера в 19:53
Хоккей

Дубль Коршкова принес «Торонто» победу над «Монреалем»

Sport24.ru вчера в 21:57
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Политика

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман рассказала об ошибке, которую допустил президент Украины Владимир Зеленский в отношениях Киева и Москвы.
Газета.Ru 00:05
Футбол

Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU вчера в 12:13
Космос

На Марсе могут быть гигантские запасы воды

Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.
Утро.ru вчера в 21:06
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Происшествия

Названы регионы, где чаще всего пропадают дети

Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Путешествия

Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию

Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия

Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги

News.ru вчера в 13:57
Происшествия

По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение

В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV вчера в 02:08
Происшествия

В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг

РБК 22 сентября в 10:57
Политика

Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов

Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Политика

Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости вчера в 16:45
Авто

Показали новую версию российского родстера «Крым»

Как сообщает портал wroom.ru, спустя три года разработчики показали вторую версию «Крыма», построенную уже с учётом выявленных недостатков первого прототипа.
Тарантас Ньюс вчера в 03:51
Кино

Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM вчера в 08:53
Футбол

«Ливерпуль» в гостях одержал победу над «Челси»

В центральном матче шестого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Челси".
Газета.Ru вчера в 04:54
Экономика

Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2%

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
РБК вчера в 07:08
Авто

Skoda отзывает в России автомобили Octavia и Yeti

Отзывными стали модели, реализованные на российском рынке в период с 2014 по 2015 год.
Tvoe-avto.com вчера в 10:00
Спорт

IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем

News.ru вчера в 08:20
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