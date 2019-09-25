Футбол
МК-СпортГоловин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Футбольный клуб «Монако» обыграл «Ниццу» в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1. Российский нападающий Александр Головин забит первый гол в новом футбольном сезоне на 29-й минуте встречи.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
«Монако» одержал первую победу в сезоне благодаря дублю и голевой передаче Головина
ODDS.ru24 сентября в 17:00
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 09:14, Вашингтон
Происшествия
Задержаны восемь исполнителей убийства депутата в Раменском
По версии следствия, члены банды совершили ряд тяжких преступлений, включая убийство в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и трех её родственников.
REGNUM 07:53
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Недвижимость
Аналитики сравнили выгоду при ипотеке и аренде в крупнейших городах
Покупка квартиры в ипотеку в российских городах-миллионниках может быть выгоднее в долгосрочной перспективе, чем аренда.
РБК 05:00
Происшествия
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
В Петербурге врачи из бригады скорой помощи в Елизаветинской больнице подрались с пациенткой, сообщил портал Питер-ТВ.
РИА Новости 08:35
Политика
Рассекречена жалоба разведчика США на разговор Трампа с Зеленским
В Соединенных Штатах рассекретили жалобу американского разведчика на переговоры главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
NewInform 04:54
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика
Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти
По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.
REGNUM 05:58
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor вчера в 22:27
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия
Суд отпустил фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло из СИЗО
Басманный районный суд Москвы постановил отпустить из СИЗО фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, сообщает «Медиазона».
Ведомости 08:46
Общество
Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска
Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".
Газета.Ru 01:52
Происшествия
В Новосибирске загорелась крыша жилого дома
В жилом доме в центре Новосибирска загорелась крыша.
РБК 08:30
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика
Экс-генпрокурор Украины пожаловался в Верховный суд на своё увольнение
Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин намерен через суд отменить своё увольнение, сообщило 26 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 09:05
Общество
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
В колонии Соликамска заключенные изнасиловали другого осужденного
ГУ ФСИН по Пермскому краю проводит проверку по факту публикаций ресурсом Gulagu.net информации об использовании руководством учреждения одних осужденных «активистов» против другого заключенного.
Московский Комсомолец вчера в 09:22
Происшествия
Землетрясение в Стамбуле: жителей просят не заходить в старые дома
В Турции после сильного землетрясения, произошедшего в районе Стамбула, произошло шесть афтершоков, магнитудой до 4,1. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, попросив жителей страны и туристов не входить в здания, на которых появились трещины или другие свидетельства повреждений.
Вести.Ru 09:02
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс вчера в 07:53
Происшествия
Скончался адвокат Александра Кокорина
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.
Российская газета 03:32
Общество
Р.Вильфанд: Бабье лето придет в Москву в первой декаде октября
Бабье лето может прийти в Москву в первой декаде октября.
Агентство Москва 07:36
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Автоспорт
Даниил Квят: «В „Ред Булл“ было бы больше шансов»
Спорт-Экспресс 02:41
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Общество
Житель Чечни извинился за общение с дочерью на свадьбе
Кавказский узел вчера в 16:59
Технологии
Huawei готова предоставить фирме из США лицензию на портфель 5G-технологий
Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Жэнь Чжэнфэй заявил о готовости продать лицензию на технологии сетей пятого поколения (5G) компании из США.
ТАСС 07:38