Футбольный клуб «Монако» обыграл «Ниццу» в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1. Российский нападающий Александр Головин забит первый гол в новом футбольном сезоне на 29-й минуте встречи.

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

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