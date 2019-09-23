Футбол
ProstoProSportГоловин включен в заявку «Монако» на матч против «Ниццы»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку своего клуба на матча 7-го тура французской Лиги 1 против "Ниццы". В заявку монегасков на домашний поединок тренерский штаб Леонарду Жардима включил 19 футболистов.
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