Футбол

ProstoProSportProstoProSportГоловин включен в заявку «Монако» на матч против «Ниццы»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку своего клуба на матча 7-го тура французской Лиги 1 против "Ниццы". В заявку монегасков на домашний поединок тренерский штаб Леонарду Жардима включил 19 футболистов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Sportbox.RUвчера в 22:56

«Монако» – «Ницца»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

ODDS.ruвчера в 19:55

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Ниццей»

Sport24.ruвчера в 22:33

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Чемпионатвчера в 22:47

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Матч ТВвчера в 22:56

Головин в заявке «Монако» на матч «Ниццей»

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

«Монако» — «Ницца»: дерби южной Франции

Все про Спорт рувчера в 07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Кино

Российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»

РЕН ТВ 22 сентября в 17:45
Происшествия

Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой

Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Футбол

Жена Мамаева сделала интервью с мужем и анонсировала его

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане Мамаевой.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 11:53
Политика

На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией

Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Армия и оружие

Sina: С-500 станет самой эффективной системой ПВО в мире

Новые ракетные комплексы системы ПВО С-500 "Прометей" превзойдут аналогичные системы противовоздушной обороны.
Pravda.Ru вчера в 03:28
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском вчера в 04:12
Происшествия

СК возбудил дело о теракте после подрыва моста в Луганске

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.
Lenta.ru 03:29
Происшествия

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист

Вести.Ru 01:51
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Общество

Гордума Екатеринбурга назначила опрос по храму на 13 октября

ТАСС 02:32
Авто

Кроссовер Toyota RAV4 может получить версию GR Sport

Разработкой нового кроссовера займутся конструкторы автомобильного ателье Gazoo Racing, которое является подразделением концерна и специализируется не только на разработке специализированных версий авто, но и на выпуске запасных частей, предназначенных для вторичного транспортного рынка.
Car.ru 03:13
Политика

Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Политика

Актер «Квартала 95» сообщил об усталости Зеленского от президентства

Газета.Ru вчера в 21:00
Политика

Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Происшествия

Гособвинение обжаловало возврат дела «Седьмой студии» в прокуратуру

Интерфакс 02:26
Общество

Названы самые популярные алкогольные напитки в России

Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Наука

Окситоцин может быть причиной развития гиперсексуальности

Как говорят ученые, делать окончательные выводы рано, необходимы дальнейшие исследования для изучения роли микроРНК-4456 и окситоцина в гиперсексуальности.
Машины и Механизмы вчера в 17:31
Гаджеты

MIUI 11 получат 40 смартфонов Xiaomi

Сегодня состоится мероприятие Xiaomi, на котором компания представит MIUI 11. Новую оболочку получат большое количество устройств.
The GEEK 02:23
Транспорт

В Госдуме предложили лишать прав за нарушения ПДД на велосипеде

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать водительских прав автомобилистов, которые грубо нарушили правила дорожного движения на велосипеде или самокате.
AutoNews 02:46
Происшествия

Бывший глава полиции Армении найден мертвым

Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.
Известия 03:02
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru вчера в 03:13
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Наука

В Крыму нашли исторический вход в пещеру «Таврида»

Следующим этапом запланированы работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение Ученые обнаружили исторический вход в пещеру "Таврида", передают "РИА Новости", ссылаясь на председателя совета Российского союза спелеологов, старшего преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Геннадия Самохина.
Аргументы и Факты - Крым 02:13
Кино

Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды

На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру 22 сентября в 06:43
Футбол

Уткин оценил идею назначить украинца Парфенова тренером «Спартака»

Ранее в СМИ появились публикации, что Парфенов может заменить Олега Кононова на посту главного тренера «Спартака».
РБК 02:06
Наука

В Самаре создан лазер для защиты планеты от астероидов

Актуальные Новости 03:13
Политика

Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 02:36
Космос

На Байконуре отложили запуск ракеты «Протон-М»

REGNUM 03:25
Политика

Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»

Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное