Российский полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку своего клуба на матча 7-го тура французской Лиги 1 против "Ниццы". В заявку монегасков на домашний поединок тренерский штаб Леонарду Жардима включил 19 футболистов.

Головин включен в заявку «Монако» на матч против «Ниццы»

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