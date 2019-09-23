Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГоловин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

«Монако» огласил заявку на матч против «Ниццы» в рамках 7-го тура чемпионата Франции. В список из 19 игроков попал и российский полузащитник Александр Головин. В текущем сезоне Головин провел пять матчей в лиге 1, в которых результативными действиями не отличился.
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Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Sportbox.RUвчера в 22:56

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Матч ТВвчера в 22:56

Головин в заявке «Монако» на матч «Ниццей»

Спорт-Экспрессвчера в 16:05

Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

Чемпионатвчера в 22:47

«Монако» – «Ницца»: прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

ODDS.ruвчера в 19:55

Головин — в заявке «Монако» на матч с «Ниццей»

Sport24.ruвчера в 22:33

«Монако» — «Ницца»: дерби южной Франции

Все про Спорт рувчера в 07:48
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Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назначил во вторник, 24 сентября, нового министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
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Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
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Пуск ракеты «Протон» с Байконура отложен

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур с коммерческими спутниками отложен, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Роскосмоса».
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Найден самый богатый город России

Годом ранее первое место рейтинга городов России с самыми обеспеченными жителями занял подмосковный Красногорск.
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Глава Нацполиции Украины опроверг задержание экс-супруги

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Назван самый популярный алкогольный напиток в России

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Окружной суд южнокорейского Пусана приговорил капитана врезавшегося в мост российского сухогруза Seagrand Андрея Серикова к 2,5 года условно.
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что Apple не получит исключений в отношении пошлин на запчасти Mac Pro, производящихся в Китае.
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В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
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В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
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В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу

В России ведется работа над удаленной идентификацией мобильных абонентов по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM).
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