Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков 12-го тура французской Лиги 1 по версии L’Equipe. В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» обыграл «Дижон» со счетом 1:0 благодаря голу Головина.

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

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