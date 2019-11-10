Футбол

Sport24.ruSport24.ruГоловин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков 12-го тура французской Лиги 1 по версии L’Equipe. В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» обыграл «Дижон» со счетом 1:0 благодаря голу Головина.
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Головин вошел в сборную тура во Франции

Матч ТВ01:22

Головин вошел в сборную тура во Франции

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Головин вошел в сборную тура по версии L’Equipe

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Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L’Equipe

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Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

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