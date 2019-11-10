Футбол
Sport24.ruГоловин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную лучших игроков 12-го тура французской Лиги 1 по версии L’Equipe. В 12-м туре чемпионата Франции «Монако» обыграл «Дижон» со счетом 1:0 благодаря голу Головина.
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Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
Происшествия
Дело уральского гинеколога закрыли после обвинений в помощи пациентке
Гинеколог из Свердловской области Олег Баскаков стал фигурантом дела после того, как назначил сильнодействующие препараты одной из пациенток.
Футбол
«Динамо» и «Локомотив» хотят подписать Соболева
«Локомотив» и «Динамо» заинтересованы в приобретении нападающего «Крыльев Советов» зимой. Об этом сообщает «Бизнес Online».
Происшествия
Выпавшая из окна мать с детьми перед гибелью вызвала «скорую»
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова — винтовки, созданные на базе американской схемы AR, — в жарких странах "клинит" после отстрела трех-четырех магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
Пародист Галкин впечатлил россиян смелым выступлением про политику
Путин давно находится у власти — больше чем Леонид Брежнев, российскому лидеру уже «скучно» как с меняющимися каждые четыре года мировыми политиками, так и с россиянами, отметил Галкин.
Происшествия
В Новосибирской области обнаружили тела пропавших охотников
Политика
Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет
Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Общество
В Бийске ввели режим ЧС из-за чрезмерного мусора
В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, большого количества мусора в городе.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Футбол
Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Экономика
Центробанк может упростить продажу санированных активов
Центробанк может упростить продажу санируемых им финансовых институтов – банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Происшествия
Суд постановил закрыть «Ленту», где отравились 100 человек
Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу супермаркета "Лента", где отравились сотрудники.
Армия и оружие
Асад рассказал, почему не давал интервью несколько лет
Президент Сирии Башар Асад рассказал телеканалу RT, почему он не давал интервью на протяжении последних нескольких лет, и пояснил причины, по которым он решил возобновить общение со СМИ.
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Единоборства
Магомедшарипов прокомментировал дебют брата Хабиба Нурмагомедова в UFC
Двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова проиграл в своем дебютном поединке в UFC на турнире в Москве.
Здоровье
Управление здравоохранения Казани возглавил Владимир Жаворонков
Управление здравоохранения МЗ РТ по Казани возглавил Владимир Жаворонков.
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
Политика
Президент Боливии Моралес ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку, сообщило издание Pagina7 со ссылкой на его выступление.
Общество
«Почта России» сократит сроки доставки посылок
"Почта России" вводит новые нормативы скорости доставки посылок на 7800 направлениях.
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.