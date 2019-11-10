Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин вошел в сборную тура по версии L’Equipe
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe. Монегаски победили «Дижон» благодаря голу Головина. L'Equipe поставил россиянину 7 баллов.
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Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл в своем дебютном бою в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
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Шнуров не исключил смену солиста группы «Ленинград»
Сергей Шнуров не исключил смену солиста группы "Ленинград".
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Таксист изнасиловал инвалида-колясочницу в Петербурге
В Санкт-Петербурге таксист ограбил и изнасиловал девушку с инвалидностью из-за отмены вызова.
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Песков заявил, что Моралес не просил убежища в России
Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.
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Нефть опустилась ниже $62 за баррель
Мировые цены на нефть падают, нефть марки Brent опустилась ниже $62 за баррель, 11 ноября передает агентство Reuters.
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Общество
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Политика
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Как заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, в понедельник должны быть выдворены ещё три боевика, происхождение которых не называют.
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Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
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Политика
Песков: при строительстве «Восточного» было похищено 11 млрд рублей
На первом этапе расследования хищений бюджетных средств, выделенных на строительство амурского космодрома "Восточный", было возбуждено 128 уголовных дел, которые позже объединили в 32 производства.
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Авто
Автомобили в России дорожают при падении спроса
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Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы.
Известия 02:24
Общество
Вице-мэр Челябинска подал в отставку
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска Владимир Алейников принял предложение врио главы Натальи Котовой и подал в отставку.
URA.Ru 02:05
Политика
Россия договорилась с Арменией о допуске в биолаборатории — Лавров
Россия и Армения завершили переговоры о допуске российских специалистов в биолаборатории, расположенные на территории республики.
REGNUM 05:24
Происшествия
Все материалы дела Голунова были засекречены
Все материалы дела, по которому ранее обвиняли журналиста «Медузы» Ивана Голунова, засекречены.
Коммерсантъ 06:27
Происшествия
В Бурятии найден мёртвым контрактник
REGNUM 02:46
Политика
МИД Германии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
7 ноября в интервью британскому журналу The Economist Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по альянсу.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ решил просить суд о своем аресте
11 ноября Октябрьский суд Санкт-Петербурге должен назначить Соколову меру пресечения, следствие намерено просить об его аресте.
РБК 06:44
Политика
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В Москве не уверены, что Вашингтон намерен выйти из Договора по открытому небу (ДОН), но готовы рассмотреть различные варианты действий в ответ на возможный демарш США, сообщил газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях IV Московской конференции по нераспространению.
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Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09 ноября в 09:57
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Суд не расторг брак Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова
Сегодняшнее заседание суда могло поставить точку в громком разводе известной певицы Лолиты и ее пятого мужа спортсмена Дмитрия Иванова.
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Более сотни писателей поддержали филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила в поддержку преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова.
Ведомости 03:16
Авто
Названы 5 ошибок ошибок водителей, из-за которых из шин вылетают шипы
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Конфликт в Сирии является миниатюрной моделью третьей мировой войны, которая ведётся опосредованно.
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Экономика
Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
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Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону России
Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону.
Lenta.ru 05:24