Футбол
Спорт-ЭкспрессГоловин вошел в сборную тура по версии L’Equipe
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe. Монегаски победили «Дижон» благодаря голу Головина. L'Equipe поставил россиянину 7 баллов.
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Здоровье
Названа пятерка долгожителей по знаку зодиака
Астрологи обещают долгие годы жизни представителям некоторых знаков зодиака. Тельцы, скорее всего, проживут до глубокой старости.
Родной город 03:58
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону
Президент Владимир Путин заявил, что общее сокращение расходов на оборону и национальную безопасность связано с прохождением пика модернизации в армии.
Взгляд.ру 03:43
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика
Путин призвал членов правительства срочно сделать прививки от гриппа
Только трое среди членов правительства и руководства администрации Путина сделали прививки от гриппа.
Ведомости 04:12
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Армия и оружие
Штурмовики Су-25СМ провели отработку авиаудара на Северном Кавказе
Минобороны России опубликовало видео отработки штурмовиками Су-25СМ удара по командному пункту условного противника.
Политическая Экспертиза 04:11
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Политика
Россия и Армения отложили подписание меморандума о биолабораториях
Россия и Армения отложили подписание меморандума о доступе российских специалистов в лаборатории в Армении, финансируемые США.
РБК 03:55
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Политика
Аграрии перекрыли ключевые дороги на Украине
Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 года, и открытие земельного рынка является одним из ключевых пунктов в требованиях Международного валютного фонда (МВФ) для дальнейшего кредитования Украины.
Lenta.ru 04:45
Шоу-бизнес
Юлия Барановская примерила свадебное платье
В социальной сети Instagram Юлия Барановская показала фанатам кадры, на которых она примерила свадебное платье.
Дни24 09 ноября в 06:00
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о расставании с Плющенко
Яна Рудковская разоткровенничалась на шоу «ЯнаСупер», где рассказала об окончании отношений с Евгением Плющенко.
ИнфоСМИ 03:27
Общество
Врио мэра Челябинска предложила ответственному за дороги уволиться
В Челябинске врио мэра Наталья Котова предложила уйти в отставку своему заместителю Владимиру Алейникову.
REGNUM 02:04
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
МИД России отреагировал на госпереворот в Боливии
МИД призвало политические силы в Боливии прийти к здравомыслию и ответственности, урегулировать сложившуюся в стране ситуацию конституционным путем ради сохранения мира и спокойствия.
Газета.Ru 05:05
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
На Макаровском мосту в центре Екатеринбурга горожане заметили сегодня свисающий с опор черный мешок - кто-то придал ему форму человеческого тела.
Российская газета 01:39
Происшествия
ЧП в Алексине: полицейский-стажер застрелил человека
Стрельбу из карабина «Сайга» открыл стажер службы ДПС накануне, 10 ноября. Второй пострадавший с серьезными ранениями был госпитализирован.
Московский Комсомолец 03:10
Происшествия
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено
Движении поездов на Кольцевой линии московского метро, прерванное ранее из-за падения человека на пути, восстановлено.
ТАСС 05:00
Гаджеты
Huawei представила nova 5T с пятью фотомодулями
Продажи смартфона стартуют в России с 22 ноября 2019 года. по рекомендованной розничной цене 27990 рублей.
IT-World 04:06
Экономика
Кудрин предложил регионам отчитываться только по важным показателям нацпроектов
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что регионам нужно дать возможность отчитываться только о самых важных показателях нацпроектов.
Известия 05:05
Авто
Kia показал дизайнерские рисунки новой Kia Optima
Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня вчера в 22:14
ЖКХ
В Бийске ввели режим ЧС из-за накопившегося в городе мусора
На территории Бийска Алтайского края введен режим ЧС из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Известия 04:37
Армия и оружие
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Здоровье
Врач рассказал о вреде свеклы при некоторых болезнях
Planet Today вчера в 17:36
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Армия и оружие
Асад: освобождение Идлиба не потребует много времени
Сирийский лидер Башар Асад сказал, что в скором времени удастся вернуть контроль над провинцией Идлиб.
ТК Звезда 03:14
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09 ноября в 09:57