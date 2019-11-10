Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошел в символическую сборную 12-го тура чемпионата Франции по версии L'Equipe. Монегаски победили «Дижон» благодаря голу Головина. L'Equipe поставил россиянину 7 баллов.

Головин вошел в сборную тура по версии L’Equipe

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