Футбол
RT на русскомГоловин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Политика
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Шоу-бизнес
Рэпер Гуф показал свою новую девушку
Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Армия и оружие
Великобритания использует кассетные бомбы в войне с Россией
Варианта аналитики видят два: или многократно увеличить инвестиции в создание высокоточного оружия, или отказаться от обязательств по кассетным боеприпасам, передает ТАСС.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Музыка
Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов
Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию
Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Общество
В Благовещенске завершено строительство моста через Амур в Китай
Строительство моста из России в Китай завершено, заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на открытии международного Амурского экономического форума.
Авто
Названы изменения в России для автомобилистов с 1 декабря
Что же касается других изменений, то с декабря будет расширен перечень товаров подлежащих обязательной маркировке.
Шоу-бизнес
Вячеслав Добрынин назвал тупыми всех звезд шоу-бизнеса
Космос
«Роскосмос» показал уникальные фото финальной сборки ракет «Союз-2»
К твиту прикреплена ссылка на материал, рассказывающий и показывающий все этапы финальной сборки космических ракет.
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
В Албании завершена поисково-спасательная операция после землетрясения
Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании.
Общество
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
Энергетика
«Нафтогаз» пытается добиться ареста активов «Газпрома» в Латвии
"Нафтогаз" пытается добиться исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом" на территории Латвии – украинская компания подала соответствующее ходатайство в Суд Видземского предместья Риги, говорится в отчете на сайте российского холдинга.
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Финансы
Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
На территории Крыма, 1 декабря, пройдут обильные дожди, переходящие в снег. Местами осадки будут очень сильными.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.