Футбол

RT на русскомRT на русскомГоловин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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Кержаков: оскорбления в адрес Дзюбы абсолютно неприемлемы

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Sport24.ru06:33

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Спорт-Экспресс02:35

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

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Головин выразил мнение об оскорблениях Дзюбы на матче сборной

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Головин: «Мне сказали, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты „Спартака“. Они обозлены на Артема, но он не обращает внимания»

Бомбардир.ру05:50

Оскорблявший Дзюбу фанат ответил, зачем с нападающим так поступили

Нева Спорт06:54
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