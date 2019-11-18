Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.

Сборная России проводит тренировочное занятие на Олимпийском стадионе в Сан-Марино. В тренировке принимают участие все 25 футболистов команды.

Головин вышел на тренировку сборной России в Сан-Марино

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