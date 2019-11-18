Футбол
Sportbox.RUГоловин вышел на тренировку сборной России в Сан-Марино
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпико»
Сан-Марино
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Бенедеттини
Баттистини
Симончини
Бролли
Грандони
Муларони
Голинуччи
Голинуччи
Палацци
Нанни
Берарди
Гилерме
Караваев
Беляев
Джикия
Петров
Кузяев
Ахметов
Оздоев
Бакаев
Дзюба
Жемалетдинов
Россия
Предварительная расстановка 4‑4‑2
Сборная России проводит тренировочное занятие на Олимпийском стадионе в Сан-Марино. В тренировке принимают участие все 25 футболистов команды.
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Вероятность большая, что Юрий Жирков не сыграет. Радует, что Александр Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной.
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Головин тренировался перед Сан-Марино в общей группе, Жирков работал индивидуально
Sports.ruвчера в 07:24
Черчесов рассказал о возможных изменениях в составе сборной России в матче с Сан-Марино
Спорт-Экспрессвчера в 07:43
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