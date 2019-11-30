Футбол
RT на русскомГоловин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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Происшествия
На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Футбол
Слуцкий подал в отставку с поста тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий подал в отставку с поста наставника арнемского «Витесса» после поражения от «Херенвена» в матче чемпионата Голландии.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Транспорт
На первые поезда в Крым продано более 80% билетов
Политика
МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту
В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице
На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Происшествия
В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки
Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Единоборства
Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Здоровье
Годовалая девочка умерла, не дождавшись операции у Михаила Каабака
В феврале этого года Михаил Каабак и Надежда Бабенко договорились с НЦЗД о расширении действовавшей тогда программы трансплантации почек у детей с четырех до 40 операций в год.
Энергетика
«Нафтогаз» подал в суд Латвии на Газпром
Уточняется, что ходатайство украинской компанией было подано, чтобы латвийский суд признал и привёл в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 г.
Политика
Глава МИД Украины примет участие в конференции НАТО в Лондоне
Ранее украинское издание "Европейская правда" сообщило, что глава МИД Украины не будет принимать участие в конференции.
Политика
Миллионер предрек Украине гибель из-за газа
Природный газ стал инструментом, "растлившим" Украину, он может стать причиной гибели страны.
Политика
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Спорт
Россия стартовала на чемпионате мира по гандболу с победы над Китаем
Женская сборная России по гандболу стартовала с победы на чемпионате мира.
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер
Как стало известно, смартфон Huawei P40 Pro получит систему из восьми камер, где основная камера будет с пятью модулями, а фронтальная получит три датчика.
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Происшествия
Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани
Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Футбол