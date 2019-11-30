Футбол
Lenta.ruОскорблявший Дзюбу фанат объяснился
Футбольный болельщик, оскорблявший капитана сборной России Артема Дзюбу во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020, объяснил произошедшее.
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Амир «Профессор» Хуслютдинов: Детям надо брать пример с панфиловцев, а не с Дзюбы
Советский спортвчера в 08:00
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В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
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Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
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Один из лидеров талибов убит в Афганистане
Всего были убиты пять боевиков, еще семеро, в том числе два полевых командира, ранены, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии Ханифа Резаи.
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В регионах прошли пикеты в защиту медработников
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Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Футбол
Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на результаты жеребьевки, которая определила соперников сборной России в матчах группового этапа Евро-2020.
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова
Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре отстранен на две встречи за удар соперника клюшкой в игре "регулярки" с ярославским "Локомотивом" (3:6). Кроме того, канадец заплатит штраф.
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Опубликовано видео первого выступления Николая Носкова после инсульта
Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
Футбол
Гус Хиддинк: «После победы России над Нидерландами мне говорили: „Оставайтесь там, вам лучше сюда не приезжать“»
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, как в его родной стране восприняли победу россиян над Нидерландами на Евро-2008 (3:1). — Это была одна из самых зрелищных игр.
Политика
Украинскую шпионку задержали в Севастополе
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.
Политика
Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»
Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
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Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Футбол
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», оскорблявших Дзюбу
В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака», которые оскорбляли форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Музыка
The Pussycat Dolls объявили о воссоединении спустя десять лет
Экс-участница группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер сообщила о воссоединении группы.
Политика
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Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
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Политика
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Спорт
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Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона
Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
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