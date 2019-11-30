Футбол

RT на русскомRT на русскомГоловин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Зенит — Спартак
завтра
в 11:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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Оскорблявший Дзюбу на матче сборной России фанат объяснил свой поступок

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