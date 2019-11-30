Футбол
RT на русскомГоловин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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Культура
«Алые паруса» признали лучшим праздником в мире
Общество
Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Общество
Синоптики пообещали москвичам осеннюю погоду в декабре
Москвичей в декабре ожидает по-осеннему теплая погода.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Наука
Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи
Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Политика
МИД объяснил скандал с чешской делегацией в аэропорту Москвы
В МИД России заявили, что причиной отказа в вылете из Москвы в Казань делегации главы минсельхоза Чехии Мирослава Томана было несоблюдение ей таможенного законодательства.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Фигурное катание
Загитова и Навка открыли «ГУМ-каток» на Красной площади в Москве
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова и победительница Олимпийских игр 2006 года Татьяна Навка открыли каток для массового катания на Красной площади в Москве.
Политика
В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.
Политика
CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования
Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Футбол
«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого
Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Происшествия
Глава Минздрава Ростовской области задержана
Ранее ФАС России выявила в Ростовской области признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
Энергетика
Киев ответил на слова Новака о выплате Украине долгов газом
По словам топ-менеджера, министр энергетики России Александр Новак «признал», что «они [Россия] обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа».
Армия и оружие
Россия отправила в Сирию гигантские контейнеры с грузом
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Политика
Зеленский поручил снизить тарифы на отопление для украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу снижения цен на отопление для граждан страны.
Наука
В США робот-лаборант за год провел 100 тысяч экспериментов
Общество
Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии
В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
Происшествия
В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка
Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Наука
400 км/ч: как немцы помогли британцам создать суперпоезд
AeroLiner3000 сможет развивать скорость до 400 км/ч и предназначен в первую очередь для эксплуатации на проектируемой высокоскоростной линии HS2 Лондон – Бирмингем.