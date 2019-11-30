Футбол

RT на русскомRT на русскомГоловин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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Оскорблявший Дзюбу болельщик объяснил причины своего поступка

РИА Новости07:52

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Sport24.ru06:33

Головин прокомментировал оскорбления Дзюбы

Спорт-Экспресс02:35

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

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Болельщик подробно описал то, как оскорблял Дзюбу на матче сборной

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Головин: «Мне сказали, что в Сан-Марино Дзюбу оскорбляли фанаты „Спартака“. Они обозлены на Артема, но он не обращает внимания»

Бомбардир.ру05:50

Игроки сборной России пошутили над Дзюбой в раздевалке

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