Футбол
RT на русскомГоловин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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Происшествия
Среди пострадавших в Гааге оказались дети
В результате нападения с ножом на торговой улице в Гааге пострадали несовершеннолетние.
Политика
Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны
Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
Футбол
«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ
Общество
В России выросло производство черной икры
Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Культура
Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках
Происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Спорт
Россия обыграла Бразилию в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу
На чемпионате мира по пляжному футболу наступила пора решающих матчей.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Происшествия
Виновными по делам Евромайдана признали 59 человек
По делам о беспорядках в ходе Евромайдана виновными признали 59 человек, сообщили в Генпрокуратуре Украины в ответ на запрос «Радио Свобода».
Политика
Путин в конце декабря проведет встречу с крупным российским бизнесом
Президент Владимир Путин планирует в конце декабря провести ставшую уже традиционной встречу с руководителями крупного российского бизнеса.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
Гаджеты
Xiaomi снимает с производства смартфон Mi 9
Информацию распространил китайский источник, который обратил внимание на том, что в каталоге компании на фирменном сайте отсутствует Xiaomi Mi 9. Удаление из каталога обычно означает, что модель снимают с производства, так как в других случаях этого не делают.
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ
В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны украинских силовиков.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
Футбол
Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Экономика
Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями
За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Хоккей
В тренерский штаб молодежной сборной России вошли Ларионов и Хабибулин
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
Игры
Релизный трейлер Phoenix Point от создателя X-COM
Гаджеты
Джонатан Айв покинул пост главного дизайнера Apple
Биатлон
Биатлонисты Воронина и Елисеев заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде
Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в смешанной эстафетной гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Шоу-бизнес
Вячеслав Добрынин назвал тупыми всех звезд шоу-бизнеса
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев прокомментировал госпитализацию пожилой жены
Происшествия
Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту
Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.