Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.

Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы

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