Футбол
ЧемпионатГоловин вывел «Монако» вперёд в матче с «Дижоном»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт в домашнем матче 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном». 23-летний футболист отличился на 42-й минуте. Результативную передачу отдал нападающий Ислам Слимани.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 08:16, Ашберн
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия
В Москве сын «заказал» убийство своей матери из-за квартиры
Правоохранители в Москве предотвратили заказное убийство женщины, которое готовил ее сын из-за наследства: чтобы разоблачить злоумышленника, пришлось инсценировать гибель его матери, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 06:06
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Футбол
Сборная Германии показала форму для Евро-2020
Сборная Германии представила комплект новой формы, в которой национальная команда сыграет на чемпионате Европы-2020, если туда попадет.
Нева Спорт 05:10
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Происшествия
В Кремле назвали «актом безумия» убийство аспирантки СПбГУ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о наказании для руководства Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и полиции, которые вовремя не отреагировали на жалобы в адрес доцента СПбГУ Олега Соколова.
АБН 06:51
Общество
Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов
«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
RT на русском 06:38
Общество
Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Происшествия
Пропавших охотников нашли мертвыми в Новосибирской области
НДН.инфо вчера в 10:21
Общество
Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд
Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 13:20
Кино
«Семейка Аддамс» вновь возглавила российский прокат на выходных
Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза вышла из комы
Вести.Ru 05:55
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 70,48 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 5,48 копейки - до 70,4759 рубля, курс доллара увеличился на 18,26 копейки, до 63,9121 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:45
Здоровье
Врачи назвали самую проблемную группу крови
Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец 01:03
Политика
В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Общество
Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона
Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Происшествия
В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник
Российская газета 08:01
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Футбол
Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»
В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".
Газета.Ru 06:26
Политика
Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы
Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Технологии
Новый метод измерения показал, что Вселенная расширяется медленнее
Naked Science 09 ноября в 08:02
Политика
В Госдуме оценили слова депутата бундестага о Крыме
Ранее депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
РИА Новости 05:06
Общество
Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко
Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира.
ФАН 02:29