Футбол

ЧемпионатЧемпионатГоловин вывел «Монако» вперёд в матче с «Дижоном»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин открыл счёт в домашнем матче 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном». 23-летний футболист отличился на 42-й минуте. Результативную передачу отдал нападающий Ислам Слимани.
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Головин наконец-то находит себя в «Монако»: получил привычную позицию, прибавил почти по всем показателям. Остается только одна проблема

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Спорт-Экспресс00:55

Головин вошел в сборную тура во Франции

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Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L’Equipe

Чемпионат02:04

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Sport24.ru01:24

Головин вошел в сборную тура Лиги 1

Газета.Ru05:23
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Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

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Российская газета 09 ноября в 21:15
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Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Футбол

Сборная Германии показала форму для Евро-2020

Сборная Германии представила комплект новой формы, в которой национальная команда сыграет на чемпионате Европы-2020, если туда попадет.
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Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ

Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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В Кремле назвали «актом безумия» убийство аспирантки СПбГУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о наказании для руководства Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и полиции, которые вовремя не отреагировали на жалобы в адрес доцента СПбГУ Олега Соколова.
АБН 06:51
Общество

Медведев напомнил о последствиях за нарушения реализации нацпроектов

«Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьёзные последствия — вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности», — цитирует ТАСС Медведева.
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Происшествия

Доцент СПбГУ использовал для убийства студентки обрез в стиле XIX века

Lenta.ru 07:51
Общество

Основатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

В Стамбуле найден мертвым основатель некоммерческой организации Mayday Rescue и бывший сотрудник британской разведки Ми-6 Джеймс Ле Мезюрье.
BFM.ru 07:24
Происшествия

Пропавших охотников нашли мертвыми в Новосибирской области

НДН.инфо вчера в 10:21
Общество

Первый час «Дня холостяка» принес Alibaba $13 млрд

Китайская интернет-компания Alibaba заработала в первый час традиционного дня распродаж — «Дня холостяка» — 91,2 млрд юаней ($13 млрд), передает Reuters.
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Газета.Ru вчера в 22:47
Происшествия

Бывшая жена Цеповяза вышла из комы

Вести.Ru 05:55
Финансы

Официальный курс евро на вторник вырос до 70,48 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 5,48 копейки - до 70,4759 рубля, курс доллара увеличился на 18,26 копейки, до 63,9121 рубля, следует из данных Банка России.
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Врачи назвали самую проблемную группу крови

Эксперты считают научно доказанным, что самой «сложной» является четвертая группа крови с отрицательным резусом.
Московский Комсомолец 01:03
Политика

В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.
RT на русском 06:59
Общество

Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона

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Происшествия

В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

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Политика

Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Футбол

Роналду покинул стадион «Ювентуса» до окончания матча с «Миланом»

В матче 12-го тура чемпионата Италии с "Миланом" португалец был заменен уже на 55-й минуте, а во время своего ухода с поля открыто демонстрировал несогласие с решением наставника "бьянконери".
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Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
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Житель Забайкалья ранил своего годовалого сына и убил двух женщин

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Росконтроль назвал лучшее сгущенное молоко

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