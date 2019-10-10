Футбол

Вести КузбассВести КузбассГоловин забил гол в ворота Шотландии с подачи Дзюбы

Ворота Маршалла Александр поразил с подачи капитана сборной России Артёма Дзюбы. Матч в итоге завершился со счётом 4:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба на последних минутах был заменен на Николая Комличенко, а Головин провёл на поле все 90 минут встречи.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чеченский футболист Магомед Оздоев забил эффектный гол в ворота шотландцев

Победа 2607:03

Россия - Шотландия. А где ж, ребята, «последний» пас?

Sportbox.RU05:00

Дзюба забил в стиле Ибры, Оздоев расчехлил пушку. Сборная России проснулась и уничтожила Шотландию

Sport24.ruвчера в 16:45

Головин – мозг этой сборной. Придумал все четыре мяча Шотландии, уже 7 голевых в отборе

Sports.ruвчера в 19:40

Головин забил гол в ворота Шотландии с подачи Дзюбы

Вести Кузбассвчера в 16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Авто

Транспортный налог изменился в России

В ведомстве напомнили, что с этого года на территории России начал действовать измененный порядок налогообложения транспортного налога, передает информационное издание Autonews.ru.
iReactor 18:04
Происшествия

Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни

В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
РБК 13:52
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии

Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru вчера в 06:24
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Футбол

Украина — Литва 2:0

В параллельном матче группы португальцы дома одолели сборную Люксембурга – 3:0. В этом квинтете лидируют украинцы, у которых после шести игр в активе 16 очков.
ProstoProSport 16:34
Экономика

Власти США подали иск о приостановке ICO Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск о приостановке ICO мессенджера Telegram.
ТАСС 18:17
Кино

«Джокер» собрал миллиард рублей в российском прокате

РЕН ТВ 18:20
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

Родственники поблагодарили за создание аккаунта против лжи и травли актрисы в СМИ.
ТК Звезда 11:53
Гаджеты

Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS

Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Футбол

РПЛ изменила время начала матча «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-служба РПЛ объявила об изменениях в расписании матчей 14-го тура.
Sportbox.RU 09:16
Общество

Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Наука

Солнечный свет оказался неожиданно эффективен для разложения пластика

Московский Комсомолец 11:06
Происшествия

В Ижевске завели дело после избиения девочки-подростка

Российская газета 12:23
Шоу-бизнес

Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой

Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Пятый канал 14:30
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Происшествия

Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына

Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Lenta.ru 17:19
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство Lada Vesta с вариатором

"АвтоВАЗ" запускает производство Lada Vesta с новым типом автоматической коробки передач - бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщила пресс-служба компании.
РИА Новости 09 октября в 04:05
Культура

Познер отказался считать Соловьева коллегой и товарищем

Газета.Ru 14:00
Космос

На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления

Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
AstroNews.ru 09 октября в 13:38
Хоккей

ЦСКА прервал шестиматчевую победную серию «Ак Барса»

Матч ТВ 14:18
Армия и оружие

В Нигерию поставлены 6 российских ударных вертолетов Ми-35М

Piter.tv 07:48
Религия

Родительская суббота перед Покровом: что принято делать в этот день

Телеканал 360° 12:06
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, который назвал ее «очень опасной»

Российская телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего ее «очень опасной» во время пресс-конференции.
Мойка78 вчера в 21:08
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 08:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Артём Дзюба
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное