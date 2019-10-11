Форвард петербургского "Зенита" Артем Дзюба забил первый мяч в матче сборных России и Шотландии, который проходит сегодня в московских Лужниках.

Артем Дзюба открыл счет в матче сборных России и Шотландии

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