Футбол

Вести КузбассВести КузбассГоловин забил гол в ворота Шотландии с подачи Дзюбы

Ворота Маршалла Александр поразил с подачи капитана сборной России Артёма Дзюбы. Матч в итоге завершился со счётом 4:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба на последних минутах был заменен на Николая Комличенко, а Головин провёл на поле все 90 минут встречи.
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Головин забил гол в ворота Шотландии с подачи Дзюбы

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