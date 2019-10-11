Футбол
Вести КузбассГоловин забил гол в ворота Шотландии с подачи Дзюбы
Ворота Маршалла Александр поразил с подачи капитана сборной России Артёма Дзюбы. Матч в итоге завершился со счётом 4:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова. Дзюба на последних минутах был заменен на Николая Комличенко, а Головин провёл на поле все 90 минут встречи.
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Головин: сборная России не думает о выходе на Евро, чтобы не нагнетать обстановку
ТАСС Спортвчера в 17:30
Головин: «Вот забили хорошо гол, потом быстро второй, и пошло, и пошло, сразу все раскрепостились»
Евро-футбол.рувчера в 17:16
Головин — о выходе на Евро-2020: «У всех есть это в подсознании, но мы стараемся об этом не думать»
Спорт-Экспрессвчера в 17:00
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