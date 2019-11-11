Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился забитым голом в матче чемпионата Франции. Сегодня "Монако" принимает "Дижон" в 13 туре чемпионата. Головин отличился на 42-й минуте, его мяч остается пока единственным в этой встрече.

Головин забил гол за «Монако» в игре с «Дижоном»

Общество Дмитрий Медведев проведёт совещание в поезде Новосибирск — Барнаул Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который сегодня с рабочей поездкой прибудет в Новосибирскую область, в Новосибирске задержится ненадолго.

Политика Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

Происшествия СК показал видео из квартиры Соколова, где была убита аспирантка Следственный комитет показал видео из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которая, на первый взгляд, больше похожа на музей, посвященный жизни Бонапарта Наполеона.

Политика Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.

Политика Путин указал на кражи при строительстве космодрома «Восточный» В 2019 году было объявлено о завершении возведения первой очереди (площадка 1С) — стартового комплекса для ракет "Союз" легкого и среднего классов.

Энергетика «Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).

Общество В США госпитализирован экс-президент Джимми Картер Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в штате Джорджия для проведения процедуры по снижению внутричерепного давления после недавних падений, сообщил в пресс-релизе президентский Центр Картера.

Наука Ученые обнаружили связь между качеством сна и тревожностью Между качеством сна и уровнем тревожности человека на следующий день существует прямая связь, к такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета.

Кино Adult Swim показал заставку нового сезона «Рика и Морти» На ютьюб-канале Adult Swim появилась заставка, которая будет открывать серии 4-го сезона мультсериала «Рик и Морти».

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Авто Эксперт назвал три признака скорой поломки двигателя машины Известный автоэксперт Алексей Хресин назвал в интервью iReactor основные признаки скорой поломки двигателя.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Общество «Маршал Василевский» поработает доставщиком СПГ из США в Европу Плавучий регазификационный терминал «Маршал Василевский», который принадлежит «Газпрому», поработает газовозом по доставке американского СПГ в Европу.

Общество Производители предложили сделать пивные напитки более крепкими Производители предлагают внести изменения в технический регламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" с целью не ограничивать крепость пивных напитков семью градусами, пишут "Известия".

Футбол СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака» Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.

Шоу-бизнес Олеся Судзиловская своим фото взволновала Максима Виторгана Отечественная актриса Олеся Судзиловская разместила на своей странице в Instagram свежее фото, на котором позировала в купальнике.

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.

Технологии Mail.ru выпустит собственную «умную колонку» Компания Mail.ru планирует представить "умную колонку" собственного производства. Как ожидается, это произойдет к концу 2019 года.

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Аризоне», Кузнецов оформил дубль Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 4:3. В составе столичного клуба дубль оформил Евгений Кузнецов, но не смог реализовать свою попытку послематчевого буллита.

Теннис Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.

Общество Boeing ожидает возобновления полетов 737 MAX в январе 2020 года Американская корпорация Boeing ожидает возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года, их поставки авиакомпаниям могут начаться уже в декабре этого года.