Футбол
BobsoccerГоловин забил гол за «Монако» в игре с «Дижоном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился забитым голом в матче чемпионата Франции. Сегодня "Монако" принимает "Дижон" в 13 туре чемпионата. Головин отличился на 42-й минуте, его мяч остается пока единственным в этой встрече.
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Экономика
Крупнейший инновационный форум пройдет в Петербурге
С 13 по 15 ноября 2019 года в КВЦ «Экспофорум» пройдет Петербургский международный инновационный форум.
Вечерний Санкт-Петербург 07:25
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11:57
Авто
В России увеличились продажи китайских автомобилей
По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Общество
Правительство попросили вернуть ДФО прежний пенсионный возраст
Вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 для мужчин — предложили правительству в Госдуме.
Известия 17:27
Интернет
YouTube накажет пользователей за отключение рекламы
Согласно обновлённой редакции, компания Google сможет отключать аккаунты пользователей, если сочтёт, что предоставление доступа «более не имеет коммерческого смысла».
Игромания.ру 15:34
Общество
Аномальные морозы накроют Красноярский край
Красноярский край накроют аномальные морозы в ближайшее время, передает «МИР 24».
МИР 24 15:48
Единоборства
Чемпион М-1 Богатов подписал контракт с UFC и обратился к Фергюсону
Чемпион М-1 в легком весе Роман Богатов сообщил о подписании контракта с федерацией UFC.
Матч ТВ 11:25
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки Олег Соколов арестован
Другие фрагменты женского тела позднее обнаружили в квартире и в реке Мойке. Жертвой Соколова стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.
Говорит Москва 09:13
Футбол
Климкин попросил футбольных болельщиков Украины не позориться
Скандал с расистскими выкриками со стороны украинских футбольных болельщиков прокомментировал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
Экономика сегодня 17:23
Армия и оружие
Индия окончательно отказалась от Су-57, показав «достойную замену»
Индийские средства массовой информации опубликовали материал, в котором сообщается о том, что ВВС Индии окончательно отказываются от российских истребителей Су-57, которые не только не удовлетворяют Дели своими характеристиками и возможностями, но и имеют достаточно высокую стоимость.
Avia.pro 16:27
Политика
Мексика предоставит Эво Моралесу политическое убежище
"МИД Мексики принял решение предоставить политическое убежище господину Эво Моралесу из гуманитарных соображений", - приводит слова Эбрарда на пресс-конференции ТАСС.
Российская газета 16:56
Общество
Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Коммерсантъ вчера в 10:27
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Вечерний курьер 04:44
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
РБК 15:06
Политика
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Политика Сегодня 18:38
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
РБК 16:00
Здоровье
Названа смертельная доза водки в России
В праздники и выходные россияне могут выпить в среднем литр водки — такая доза является смертельно опасной.
Lenta.ru 05:17
Транспорт
Часть главной магистрали Сахалина перекрыли из-за гололеда
В обоих случаях движение перекрыли из-за невозможности обеспечить безопасное движение транспорта при гололеде.
ТАСС 20:34
Футбол
Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года
Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.
Вести.Ru 13:45
Кино
Глава Marvel рассказал, каких новых супергероев покажут в фильмах
Народные новости 18:37
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
"Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
РИА Новости 14:32
Политика
Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»
Воровать на строительстве космодрома "Восточный" продолжают, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 06:00
Кино
«Доктор Сон» провалился в первый день проката
Хоррор "Доктор Сон" провалился в первый день американского проката. По некоторым данным, фильм собрал в прокате чуть более 12 млн долларов.
Piter.tv вчера в 04:40
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ
Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 17:25
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Футбол
Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити
Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.
Bethub.org вчера в 13:27
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 вчера в 01:01