Футбол
BobsoccerГоловин забил гол за «Монако» в игре с «Дижоном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился забитым голом в матче чемпионата Франции. Сегодня "Монако" принимает "Дижон" в 13 туре чемпионата. Головин отличился на 42-й минуте, его мяч остается пока единственным в этой встрече.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:51, Вашингтон
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру вчера в 02:13
Общество
Герцогиня Кэтрин надела особенную брошь в День памяти
Герцогиня Кэтрин, которая всегда поддерживала эту символическую традицию, в этом году неожиданно надела другое украшение – брошь в форме ротора шифровальной машины Enigma.
Sunmag.me 10:39
Политика
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.
ТАСС вчера в 20:55
Космос
Ракета Falcon с 60 спутниками стартовала с космодрома в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.
REGNUM 10:29
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в матче итогового турнира ATP
Российский теннисист Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в матче первого тура Nitto ATP Finals — итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Коммерсантъ 11:33
Политика
Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопрос урегулирования ситуации на Украине.
Вести.Ru 12:03
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC заявил, что США поставляли на Украину оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».
RT на русском 12:42
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Газета.Ru 01:37
Автоспорт
Квят не нашел на «Интерлагосе» прямых
Motorsport.com Россия 10:42
Происшествия
СМИ сообщили об аресте издевавшихся над приемными детьми москвичей
Московский Комсомолец 10:44
Технологии
WhatsApp начал блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал блокировать пользователей, состоящих в группах с «подозрительными» названиями.
UfaTime.ru 12:26
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК 04:54
Интернет
YouTube будет отключать некоторые аккаунты, не приносящие прибыли
В новой версии правил пользования сервисом говорится, что владельцы хостинга могут удалять действующие аккаунты в рамках «коммерческой нецелесообразности дальнейшего предоставления доступа».
3DNews 10:15
Шоу-бизнес
Известный артист погасил многомиллионный долг Жанны Фриске
Долг Жанны Фриске перед благотворительной организацией «Русфонд» в сумме 22 млн рублей погасил известный артист.
News.ru вчера в 19:02
Общество
Россиянку Лазареву приговорили к 15 годам в Кувейте
Российскую предпринимательницу Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта.
Газета.Ru 12:44
Общество
Поправившаяся на 9 кг Кардашьян надела обтягивающее платье
Звезда реалити выбрала для выхода очень обтягивающее открытое платье от Versace со змеиным принтом.
Wday.ru 00:14
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Коммерсантъ 07:13
Политика
Один из основателей «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Один из создателей сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым в Стамбуле, тело бывшего офицера британской разведки Ми-6 было найдено в саду его дома.
Газета.Ru 09:30
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Политика
Резонансный законопроект о рынке земли сняли с повестки заседания Рады
Депутат парламента от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил в Facebook, что законопроект о рынке земли был снят с повестки дня, назвав это "победой".
ТАСС 11:49
Здоровье
Определен виновный в заболеваниях вейперов компонент
Исследования, проведенные в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, определили ацетат витамина Е как одну из главных причин заболеваний среди курильщиков электронных сигарет.
Lenta.ru 08 ноября в 14:21
Футбол
Проданы все билеты на матч между футбольными сборными России и Бельгии
Раскуплены все билеты на отборочный матч чемпионата Европы по футболу 2020 года с участием сборных команд России и Бельгии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза.
Аргументы и Факты 09:25
Здоровье
Ученые выяснили, что Kratom может вызвать повреждение печени
Ученые под предводительством доктора Виктора Наварро изучили 404 случая повреждений печени, к которым привело использование пищевых добавок.
Вечерний курьер 04:44