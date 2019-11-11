Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился забитым голом в матче чемпионата Франции. Сегодня "Монако" принимает "Дижон" в 13 туре чемпионата. Головин отличился на 42-й минуте, его мяч остается пока единственным в этой встрече.

Головин забил гол за «Монако» в игре с «Дижоном»

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