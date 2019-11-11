Футбол

BobsoccerBobsoccerГоловин забил гол за «Монако» в игре с «Дижоном»

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился забитым голом в матче чемпионата Франции. Сегодня "Монако" принимает "Дижон" в 13 туре чемпионата. Головин отличился на 42-й минуте, его мяч остается пока единственным в этой встрече.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Головин наконец-то находит себя в «Монако»: получил привычную позицию, прибавил почти по всем показателям. Остается только одна проблема

Матч ТВ06:23

Головин вошел в сборную тура чемпионата Франции по версии L’Equipe

Sport24.ru01:24

Головин вошел в сборную тура во Франции

Sportbox.RU01:22

Головин попал в сборную тура чемпионата Франции

Soccer.ru02:01

Головин попал в символическую сборную тура в Лиге 1 по версии L’Equipe

Чемпионат02:04

Головин вошел в сборную тура Лиги 1

Газета.Ru05:23

Головин вошел в сборную тура по версии L’Equipe

Спорт-Экспресс00:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:23, Ашберн
Происшествия

У доцента СПбГУ Соколова в суде случилась истерика

АБН 07:39
Футбол

Суперкубок Испании проведут в Саудовской Аравии

Суперкубок Испании в следующих трёх сезонах будет сыгран в Саудовской Аравии, сообщает As.
Евро-футбол.ру 11:28
Гаджеты

Компания Sony может отказаться от производства смартфонов

Дела у мобильного подразделения японского техногиганта Sony идут все более туго, поэтому руководство компании подумывает о прекращении производства смартфонов.
Planet Today 07:43
Политика

Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады

Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.
Южный Федеральный 12:20
Происшествия

На пивзаводе «Балтика» в Петербурге взорвался паропровод

Вести.Ru 10:52
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Здоровье

Число заболевших пневмонией тульских школьников беспокоит родителей

Родители учеников МБОУ ЦО № 44 имени Георгия Жукова сообщают о заболеваниях детей пневмонией, сообщают в «Тульских новостях».
Молодой коммунар вчера в 03:33
Происшествия

В Одессе разбили памятник бандеровцу

Неизвестные разбили памятную доску, установленную в честь Игоря Иванова, десятника «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибшего 2 мая 2014 года в Одессе, заявили в пресс-службе областного управления Национальной полиции Украины 11 ноября, сообщает интернет издание «ФАКТЫ.ua».
Красная весна 06:41
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Кино

Как культовый фильм изменил жизнь москвичей

ТВ Центр вчера в 06:39
Политика

О «войне» с Россией из-за Крыма рассказали на Украине

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о том, что между Россией и Украиной идет "война" за полуостров Крым.
Газета.Ru 13:17
Политика

Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Интернет

YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли

Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Народные новости 10:49
Общество

Жители Татарстана смогут увидеть крайне редкое астрономическое явление

Сегодня, 11 ноября, жители Татарстана смогут наблюдать редкое астрономическое явление – транзит Меркурия.
ProKazan.ru вчера в 23:42
Общество

Россиянку Марию Лазареву в Кувейте приговорили к 15 годам тюрьмы

Уголовный суд Кувейта приговорил россиянку Марию Лазареву к пятнадцати годам лишения свободы, крупному штрафу и каторжным работам.
Вести.Ru 13:19
Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Политика

Президент Боливии Эво Моралес ушёл в отставку

Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
RT на русском вчера в 17:56
Кино

В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»

Российская газета 14:13
Единоборства

Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей

31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Вести.Ru 09 ноября в 17:33
Шоу-бизнес

Айза продает свадебное платье, в котором выходила замуж за Гуфа

Айза выставила на продажу белоснежное свадебной платье, в котором в 2008 году выходила замуж за Алексея Долматова, более известного как Гуфа.
StarHit.ru 14:00
Авто

Subaru показала универсал Levorg в версии V-Sport

Levorg 2.0 GT Eyesight V-Sport имеет отличие от стандартной версии как визуально, так и технически.
Тарантас Ньюс 09:55
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Происшествия

Выпавшая с детьми из окна дома в Москве женщина оставила записку

РБК 03:46
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером

Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Новые автомобили 09 ноября в 22:17
Гаджеты

Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11

Astera вчера в 11:54
Политика

В Берлине исключили возможность особых отношений с Москвой в ущерб ЕС

Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС.
Известия вчера в 15:12
Политика

Трамп заявит Эрдогану о недопустимости присутствия С-400 в Турции

РБК вчера в 13:59
Армия и оружие

В США ужаснулись «оружию будущего» России

Журнал отмечает, что такое оружие может нейтрализоваться при помощи лазерных пушек или систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако в случае использования полностью автономных дронов подобные методы могут оказаться неэффективными.
Lenta.ru 08 ноября в 12:38
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Армия и оружие

На Украине отменят призыв в армию

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Газета.Ru вчера в 14:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное