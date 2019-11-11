Футбол
BobsoccerГоловин забил гол за «Монако» в игре с «Дижоном»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился забитым голом в матче чемпионата Франции. Сегодня "Монако" принимает "Дижон" в 13 туре чемпионата. Головин отличился на 42-й минуте, его мяч остается пока единственным в этой встрече.
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Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
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Президент Боливии Эво Моралес принял решение уйти в отставку. По его словам, этот шаг необходим, чтобы успокоить ситуацию в стране.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.