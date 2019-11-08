В матче 13-го тура Лиги 1 «Монако» принимает на своем поле «Дижон» (1:0, перерыв). На 42-й минуте счет открыл российский полузащитник «монегасков» Александр Головин, замкнувший передачу Ислама Слимани.

Головин забил за «Монако» в матче с «Дижоном»

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