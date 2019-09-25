Футбол
Sport.ruГоловин забил два гола за «Монако»
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы". Головин забил по голу в каждом из таймов, "Монако" выиграл 3:1.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Космос
Первая межзвездная комета получила окончательное название
Ин-спейс.ру вчера в 11:20
Политика
Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru 10:06
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Кино
В выходные российский прокат возглавил фильм «Тайна печати дракона»
Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
Inc-news.ru вчера в 13:48
Политика
Германия выдала визы жителям Донбасса с российскими паспортами
Германия выдает шенгенские визы жителям самопровозглашенных республик Донбасса с новыми российскими паспортами.
Фонтанка.Ру вчера в 10:28
Авто
Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20
В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
Тарантас Ньюс 06:00
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Старший советник президента США Иванка Трамп пришла на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в облегающей блузке, через которую просвечивала ее грудь.
Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия
В порту норвежского Тромсё загорелся российский траулер
RT на русском 05:30
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Политика
Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:14
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Экономика
Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Культура
Мединский раскритиковал термин «культурный норматив»
Термин «культурный норматив» искажает смысл инициативы Минкульта, проект должен лишь мотивировать школьников чаще посещать музеи.
Победа РФ 10:03
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Известия 10:30
Происшествия
На руднике Гайского ГОКа в результате обрушения породы погиб рабочий
Обрушение горного массива, по данным пресс-службы компании, произошло сегодня ночью на глубине свыше 1000 метров, погиб 39-летний проходчик.
Эхо Москвы в Оренбурге 02:19
Кино
Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар» от России
Югополис вчера в 13:16
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ 23 сентября в 05:53
Армия и оружие
Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии
Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК 09:46
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Авто
В Канаде 3000 новых BMW и MINI четыре года ждут утилизации
Почти 3000 единиц BMW и MINI 2014 года выпуска при транспортировке в Канаду пострадали от шторма в порту Галифакс и стали неликвидными.
Letnews.ru 06:01
Политика
Лавров встретился с Зеленским у Трампа
На приеме, который организовал глава американского государства Дональд Трамп, состоялась встреча руководителя российского МИДа Сергея Лаврова и президента Украины Владимира Зеленского, сообщили дипломатические источники.
Взгляд.ру вчера в 23:28
Общество
Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке
Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.
Газета.Ru 06:07