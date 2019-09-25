Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сумел забить два гола за свою команду в матче седьмого тура Лиги 1 против "Ниццы". Головин забил по голу в каждом из таймов, "Монако" выиграл 3:1.

Головин забил два гола за «Монако»

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