Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Спорт день за днем

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Спорт день за днем

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