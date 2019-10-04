Единоборства
ЧемпионатГоловкин — Деревянченко: прогноз на бой от Александра Беленького
Известный российский эксперт Александр Беленький дал прогноз на бой за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, в котором встретятся украинец Сергей Деревянченко и представитель Казахстана Геннадий Головкин. Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».
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Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
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В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера
В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».
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Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу сотрудниками коммунальных служб на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге.
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Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
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Зеленский опроверг, что Трамп ставил условия для их встречи
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Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
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ИА Новороссия 04:45
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В ФРГ опасаются повторения миграционного кризиса
Глава МВД Германии Хорст Зеехофер предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года в странах Евросоюза.
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В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
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Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
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Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье
В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 19:05
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Футбол
ЦСКА обыграл «Ростов» в молодежном первенстве России
Московский ЦСКА обыграл "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу.
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Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
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Зонд InSight зарегистрировал более 20 сейсмических событий на Марсе
Приборы зонда InSight американского аэрокосмического агентства NASA зарегистрировали 21 эпизод сейсмической активности на Марсе с момента начала миссии.
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ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка
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Путин попросил СМИ не очернять Украину
Во время заседания клуба «Валдай» Владимир Путин ответил на вопросы об отношениях России и Украины.
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Стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже 57 долларов
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,65% - до 56,75 за баррель к 17:40 мск.
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В России запустили реакторы самого мощного в мире атомного ледокола
На новом российском атомном ледоколе "Арктика" состоялся пуск ядерных реакторов, сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителя госкорпорации "Росатом".
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Дочь онкобольной Заворотнюк прервала молчание и вернулась в соцсети
Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк прервала долгое молчание и вернулась в соцсети, написав пост в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 09:30
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Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
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