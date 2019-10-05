Единоборства
Газета.RuГоловкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. Важно также отметить, что поединок между Головкиным и Деревянченко предусматривает солидные гонорары.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после официальной процедуры взвешивания
Sport24.ruвчера в 19:03
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru 21:06
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания
Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:34
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Происшествия
В Ираке погибли 19 человек, более тысячи пострадали в беспорядках
В ходе беспорядков в городах Ирака погибли минимум 19 человек, как манифестанты, так и силовики, еще более тысячи получили ранения.
Российская газета 03 октября в 11:27
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru 03 октября в 01:37
Футбол
СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»
Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
РБК 15:01
Космос
NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну
РБК 30 сентября в 20:01
Армия и оружие
На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»
Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 15:04
Технологии
В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения
«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
БИЗНЕС Online вчера в 09:36
Авто
Hyundai Creta получил функцию управления со смартфона
Российским покупателям стал доступен кроссовер Hyundai Creta с комплексом Auto Link, с помощью которого можно управлять основными системами автомобиля.
Авторамблер вчера в 03:32
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» на шоу
Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
Космос
NASA опубликовало в Сети звуки Марса
Американское космическое агентство NASA опубликовало недоступные для человека звуки, записанные посадочным модулем InSight со сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщает Телеканал "360".
Народные новости 15:39
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском
В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
РЕН ТВ вчера в 12:51
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже вчера в 11:21
Футбол
Слуцкий опроверг стереотип о пьющей России
Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
Sportbox.RU 17:21
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Политика
Скабеева ответила Путину на призыв не очернять Украину
Телеведущая Ольга Скабеева заочно ответила президенту РФ Владимиру Путину, который призвал СМИ не выставлять Украину и ее народ в «невыгодном» свете, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 00:34
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину раздельным решением на Bellator 229
Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение на турнире Bellator 229 от американсца Лоренса Ларкина в американской Темекуле.
ProstoProSport 00:20
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Культура
Макаревич оценил «Вечерний М» Гребенщикова
Наблюдатели провели также параллели с творчеством другого рок-гуру — Андрея Макаревича, который поднаторел именно на злободневных куплетах еще с альбома «Хроника текущих событий» 2013 г. и с тех пор регулярно балует поклонников едкими и критическими зарисовками на злобу дня, чем страшно нервирует ура-патриотов и госпропаганду.
Московский Комсомолец 03 октября в 10:55
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Коламбус», Малкин получил травму
Хозяева победили во встрече со счетом 7:2. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиям не отметился.
Sportbox.RU 21:31
Политика
Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета 23:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов раскритиковали премию ТЭФИ
Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
Lisa.ru вчера в 12:17
Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском вчера в 18:05
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi
Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru вчера в 16:06
Наука
Экзоскелет помог встать на ноги парализованному пациенту
Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.
REGNUM 08:57
Армия и оружие
National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики
Американское издание National Interest определило четыре самых опасных российских бомбардировщика в истории.
Газета.Ru 20:29
Политика
Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»
Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 02:47