Единоборства

Газета.RuГазета.RuГоловкин оказался тяжелее Деревянченко

Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. Важно также отметить, что поединок между Головкиным и Деревянченко предусматривает солидные гонорары.
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Головкин — Деревянченко: прямая трансляция боя — в 6.00

Спорт-Экспресс21:30

Головкин — Деревянченко: прямая трансляция началась на «Чемпионате»!

Чемпионат22:00

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после официальной процедуры взвешивания

Sport24.ruвчера в 19:03

Геннадий Головкин – Сергей Деревянченко: онлайн боя двух нокаутеров

Sports.ru10:05

Головкин заработает 15 миллионов долларов за бой с Деревянченко

Sportbox.RUвчера в 22:33

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

Газета.Ru14:45

Обнародованы гонорары Головкина и Деревянченко

Sport.ruвчера в 18:59
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Дни24 02 октября в 18:00
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Газета.Ru 21:06
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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на государственные испытания

Подлодка проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский», построенная на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» и спущенная на воду в конце марта, отправилась на государственные испытания в Балтийском море.
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Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича

В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
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В Ираке погибли 19 человек, более тысячи пострадали в беспорядках

В ходе беспорядков в городах Ирака погибли минимум 19 человек, как манифестанты, так и силовики, еще более тысячи получили ранения.
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СМИ назвали главного претендента на пост тренера московского «Динамо»

Основным претендентом на пост тренера московского «Динамо» является Кирилл Новиков, возглавляющий молодежную команду столичного клуба.
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NASA заключило контракт на строительство кораблей для полетов на Луну

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Пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой».
URA.Ru 15:04
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В России за год вдвое выросло число пострадавших от программ слежения

«По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019-м этот показатель составил почти 10 тысяч», — цитирует пресс-службу компании «Интерфакс».
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Авто

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Российским покупателям стал доступен кроссовер Hyundai Creta с комплексом Auto Link, с помощью которого можно управлять основными системами автомобиля.
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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

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Политика

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Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru 21:50
Космос

NASA опубликовало в Сети звуки Марса

Американское космическое агентство NASA опубликовало недоступные для человека звуки, записанные посадочным модулем InSight со сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщает Телеканал "360".
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Музыка

На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском

В следующем году на "Евровидении", в 65-летие международного конкурса эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза впервые за последние 15 лет будет исполнена песня на русском языке.
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Да, а про алкоголь среди россиян является стереотипом. Вы думаете, что в России все любят алкоголь, но это неправда, — сказал Слуцкий.
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Телеведущая Ольга Скабеева заочно ответила президенту РФ Владимиру Путину, который призвал СМИ не выставлять Украину и ее народ в «невыгодном» свете, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 00:34
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Корешков проиграл Ларкину раздельным решением на Bellator 229

Российский боец ММА Андрей Корешков потерпел поражение на турнире Bellator 229 от американсца Лоренса Ларкина в американской Темекуле.
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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
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«Питтсбург» разгромил «Коламбус», Малкин получил травму

Хозяева победили во встрече со счетом 7:2. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиям не отметился.
Sportbox.RU 21:31
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Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
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Шоу-бизнес

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Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
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После объявления итогов шоу победитель вновь выступил перед зрителями, а также наставники и участники показали совместный номер.
RT на русском вчера в 18:05
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Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
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Экзоскелет помог встать на ноги парализованному пациенту

Исследование учёных под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из Университета Гренобля направлено на разработку полуинвазивной техники, которая позволит использовать сигналы мозга для управления экзоскелетом.
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Армия и оружие

National Interest перечислил опасные российские бомбардировщики

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Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
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