Единоборства
Газета.RuГоловкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг. Важно также отметить, что поединок между Головкиным и Деревянченко предусматривает солидные гонорары.
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