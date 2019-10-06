Единоборства
Lenta.ruГоловкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков. Казахстанский боксер вновь стал обладателем титулов по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе.
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Культура
Конкурсант из Донецкой области стал победителем шоу «Голос. 60+»
RT на русском 04 октября в 18:05
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Фигурное катание
Трусова обошла Загитову в произвольной программе на турнире в Японии
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на коммерческом предсезонном турнире Japan Open.
Матч ТВ вчера в 03:04
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.
РИА Новости 08:22
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Футбол
«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
РИА Новости 09:03
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека
Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Происшествия
На Кубани на сахарном заводе погибли двое рабочих
По предварительной версии, вечером 5 октября на сахарном заводе в Кореновске несколько рабочих отравились неизвестным веществом, двое из них погибли.
Краснодарские известия 07:23
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Авто
УАЗ показал, как завести УАЗ «Патриот» без ключа
Как видно в ролике, все основные функции новой системы «завязаны» на смартфоне: в мобильном приложении «УАЗ Connect» владелец может дистанционно запустить или заглушить двигатель, узнать объем оставшегося топлива в бензобаке, узнать состояние аккумулятора и даже отследить местоположение автомобиля на карте.
Автоновости дня 06:31
Общество
Роскачество направило Роспотребнадзору результаты проверки лапши
Роскачество самостоятельно уведомило Роспотребнадзор о том, что исследование лапши быстрого приготовления выявило несоответствие ряда торговых марок требованиям техрегламентов, но нового запроса о предоставлении протоколов в организацию пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 04 октября в 04:40
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги
Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Происшествия
Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус
Что произошло Туристический автобус, ехавший из Саратова в село Большое Болдино, где расположен музей-заповедник Пушкина, опрокинулся у села Паново-Осаново.
ТАСС 04:29
Волейбол
Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.
Чемпионат 00:42
Кино
Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками
Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
ФАН 03:40
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Происшествия
В Таиланде пять слонов погибли, спасая слоненка, упавшего в водопад
Пять слонов погибли в тайском национальном парке Кхауяй при попытке спасти слоненка, упавшего в водопад.
Gazeta.SPb вчера в 14:26
Политика
Путин признался в отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом за кулисами в ходе Российской энергетической недели, ответил на вопрос об украинском лидере Владимире Зеленском.
Газета.Ru 09:36
Здоровье
Протоиерей Димитрий Смирнов назвал русский народ убийцей из-за абортов
Смирнов предрек, что из-за лояльного отношения к абортам население России вскоре может оказаться в подчинении у "мусульман с юга и азиатов с востока".
Вести.Ru 02:41
Хоккей
ФХР и прославленные ветераны поздравили Бориса Михайлова с 75-летием
Сегодня, 6 октября, 75-й день рождения празднует легендарный нападающий сборной СССР по хоккею Борис Михайлов.
Чемпионат 07:39
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00