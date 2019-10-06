Единоборства

Lenta.ruLenta.ruГоловкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков. Казахстанский боксер вновь стал обладателем титулов по версиям Международной федерации бокса (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в среднем весе.
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