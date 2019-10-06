Единоборства

Вести.RuВести.RuГоловкин победил Деревянченко в чемпионском бою

В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. Победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксер.
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