Единоборства
Вести.RuГоловкин победил Деревянченко в чемпионском бою
В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко. Победу единогласным решением судей одержал казахстанский боксер.
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ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
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Недавно состоялось награждение победителей премии ТЭФИ. Ксения Собчак и Константин Богомолов неоднозначно отреагировали на лауреатов.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
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В SDF предостерегли Турцию от операции в Сирии
Известия вчера в 20:43
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Южнокорейская IT-корпорация снизила цены на Galaxy S10 на 300 долларов.
OAnews вчера в 18:00
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Нидерланды отказались называть себя Голландией
Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.
Lenta.ru вчера в 22:56
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Пермь открытая 03 октября в 10:00
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Протоиерей РПЦ Смирнов осудил женщину за аборт из-за варикоза
Во время интервью на телеканале «Союз» Смирнову задала вопрос одна из слушательниц.
Телеканал 360° 03:27
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
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Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
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FreeNews-Volga вчера в 02:28
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Киев приготовил резервный план по полной блокаде Донбасса
Украина согласует с Россией статус Донбасса Резервный план предусматривает полную изоляцию самопровозглашенных ЛНР и ДНР со стороны Украины.
Рамблер 04 октября в 10:38
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ФХР сообщила о смерти хоккеиста «Сибири» Самвела Мнацяна
РБК вчера в 19:53
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РЕН ТВ вчера в 09:57
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Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings вчера в 11:05
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
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Россия и Венесуэла подписали 264 соглашения
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В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата»
Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
Красная весна вчера в 19:17
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера на турнире UFC 243 и стал чемпионом
Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал верх над представителем Австралии Робертом Уиттакером в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, на турнире UFC 243, проходившем в Мельбурне.
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Происшествия
Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка
В Сбербанке заявили, что утечка затронула 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в свободный доступ.
РБК вчера в 14:56
Хоккей
«Флорида» Бобровского обыграла «Тампу» Василевского
Матч ТВ вчера в 21:47
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44